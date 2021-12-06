На предвыборном митинге ультраправого кандидата в президенты Франции произошла драка

На митинг, состоявшийся в городе Вильпент, поддержать 63-летнего Земмура пришли несколько тысяч человек. "Если я одержу победу на выборах, это станет началом отвоевания самой прекрасной страны в мире", - заявил он. Свою новую партию Заммур собирается назвать Reconquete. На русский язык это название можно перевести словом испанского происхождения реконкиста, означающим "отвоевание".
Враждебность к мусульманам
По мнению Земмура, современная Франция страдает от иммиграции, которой надо положить конец. Публицист выступает против иммигрантов из исламских стран и уже дважды преследовался правосудием за разжигание ненависти к мусульманам.
Страсти во время предвыборного митинга разгорелись, когда в зале встали со стульев несколько активистов в футболках с лозунгом "Нет расизму". Как сообщает агентство AFP, непосредственно после этого сторонники Земмура набросились на них и начали кидать в них стульями.
Главный соперник Марин Ле Пен
Новичок в политике, Земмур поляризует мнения французов. На его первый предвыборный митинг аккредитовались более 400 журналистов. В то же время, как сообщает префектура Парижа, в столице Франции в этот день прошли протесты против этого кандидата в президенты страны с участием 2200 человек. Их поддержали и десятки профсоюзов.
О намерении участвовать в выборах главы государства Земмур объявил 30 ноября. Во Франции многие считают его главным соперником бывшей председательницы партии "Национальное объединение", временно покинувшей этот пост ради участия в президентских выборах, Марин Ле Пен.