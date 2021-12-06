Фото ⟩ Остров Ява после смертоносного извержения

Извержение вулкана Семеру на востоке острова Ява произошло в субботу. Извержение вызвали сильные ливни, продолжавшиеся на протяжении нескольких дней. Вулкан выбросил пепел на высоту 12 000 метров, из него начала вытекать лава.

От тяжелых ожогов умерли 13 человек. Еще 57 были доставлены в больницу, 16 из них - в критическом состоянии. Местонахождение еще семи человек неизвестно.

"Внезапно все погрузилось во тьму, солнечный день превратился в ночь. Грохот и жара вынудили нас искать приют в мечети", - рассказала местная жительница Фатима, которая эвакуировалась в приют примерно в пяти километрах от кратера вулкана.

На показанных по телевидению кадрах было видно, что люди с криком бегут, а над ними поднимается огромное облако пепла.

Вулкан Семеру высотой почти 3700 метров - один из самых активных вулканов на острове Ява. С декабря прошлого года он извергался несколько раз. Последний раз извержение Семеру произошло в январе, однако погибших в результате него не было.