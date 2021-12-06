Фото ⟩ Остров Ява после смертоносного извержения
Извержение вулкана на индонезийском острове Ява унесло жизни минимум 13 человек, еще семь пропали без вести, сообщает АР. Ближайшую округу покрывает вулканический пепел и грязь.
Извержение вулкана на индонезийском острове Ява унесло жизни минимум 13 человек, еще семь пропали без вести, сообщает АР. Ближайшую округу покрывает вулканический пепел и грязь.
Извержение вулкана Семеру на востоке острова Ява произошло в субботу. Извержение вызвали сильные ливни, продолжавшиеся на протяжении нескольких дней. Вулкан выбросил пепел на высоту 12 000 метров, из него начала вытекать лава.
"Внезапно все погрузилось во тьму, солнечный день превратился в ночь. Грохот и жара вынудили нас искать приют в мечети", - рассказала местная жительница Фатима, которая эвакуировалась в приют примерно в пяти километрах от кратера вулкана.
На показанных по телевидению кадрах было видно, что люди с криком бегут, а над ними поднимается огромное облако пепла.
Вулкан Семеру высотой почти 3700 метров - один из самых активных вулканов на острове Ява. С декабря прошлого года он извергался несколько раз. Последний раз извержение Семеру произошло в январе, однако погибших в результате него не было.
Галерея: Остров Ява после смертоносного извержения