Пн, 6.12.2021
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офис Кришьяниса Кариньша

Умер глава бренда Ted Baker Джон Бартон

ФОТО: Reuters/ScanPix

Руководитель британской компании по выпуску модной одежды и аксессуаров Ted Baker Джон Бартон скончался в возрасте 77 лет, сообщает Reuters со ссылкой на заявление производителя. 

По информации компании, Бартон умер скоропостижно, причина его смерти не раскрывается.

Джон Бартон возглавил модный дом в 2019 году. Он сменил на этом посту основателя компании Рэя Кельвина, который покинул пост после обвинений в неуместном поведении.

Ранее Бартон также работал в авиакомпании easyJet, бренде одежды Next, розничной компании WHSmith.

Компания Ted Baker была основана Кельвином в Глазго в 1988 году. В настоящее время бренд считается одним из самых известных в мире. В 2011 году создатель бренда получил Превосходнейший орден Британской империи за заслуги перед индустрией моды.


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