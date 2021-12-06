Умер глава бренда Ted Baker Джон Бартон

Джон Бартон возглавил модный дом в 2019 году. Он сменил на этом посту основателя компании Рэя Кельвина, который покинул пост после обвинений в неуместном поведении.

Компания Ted Baker была основана Кельвином в Глазго в 1988 году. В настоящее время бренд считается одним из самых известных в мире. В 2011 году создатель бренда получил Превосходнейший орден Британской империи за заслуги перед индустрией моды.