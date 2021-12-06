12 актёров российского кино, которые станут звёздами
"Кинопоиск" представил проект "Новые русские" и назвал 12 актёров, которые, по мнению сервиса, в ближайшем будущем станут главными лицами российского кино.
"Кинопоиск" представил проект "Новые русские" и назвал 12 актёров, которые, по мнению сервиса, в ближайшем будущем станут главными лицами российского кино.
Некоторые из них пока мало знакомы зрителям, другие уже успели запомниться участием в нашумевших проектах.
Список всех героев проекта "Новые русские":
Екатерина Агеева ("Фея", "Хандра")
Софья Володчинская ("Топи")
Сергей Гилев ("Чики", "Содержанки 3", "Нуучча")
Полина Гухман ("Маша", "Сама дура", "Мир! Дружба! Жвачка!")
Эльдар Калимулин ("Днюха!", "Эпидемия", "Водоворот", "Калашников")
Михаил Кремер ("Игра на выживание", "Перевал Дятлова", "Готовы на все")
Валентина Ляпина ("Дорогой папа", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Нефутбол")
Мария Мацель ("Перевал Дятлова")
Александр Метелкин ("Перевал Дятлова", "Рашн Юг", "Совершенно летние")
Иван Мулин ("Молодежка: Лед и пламя", "Хрусталь", "Перевал Дятлова", "Будь моим Кириллом")
Михаил Тройник ("Чики", "Хандра", "День города")
Лена Тронина (Happy End)
Также "Кинопоиск" представил небольшой фильм, в котором 12 героев откровенно и искренне рассказали о том, каково это - быть молодым актером, когда тебе за сорок, что значит быть звездой, какие роли они мечтают сыграть и считают ли свою профессию священной.