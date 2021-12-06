Фото ⟩ У жителя Эстонии изъяли 94 напоминающих чихуахуа собаки

По словам главного специалиста Пыхьяского региона Тийны Кукк, собаки поели, попили и приспособились к новой обстановке. "Собаки в настоящий момент в приютах Пярну и Таллинна, где у них было время прийти в себя. Ветеринары начинают осмотр собак", - пояснила Кукк.

Состояние здоровье собак плохое. "К сожалению, у многих собак проблемы с глазами, поэтому они нуждаются в особом уходе и лечении. Некоторые собаки беременны", - рассказала она.

У многих спасенных собак проблемы с глазами. ФОТО: Põllumajandus- ja toiduamet

"Мы благодарим всех, кто сообщил, что готов предложить собакам новый дом. Поскольку состояние здоровья животных все еще оценивается, а их лечение еще не начато, собак еще нельзя передать новым владельцам", - пояснила Кукк.

Департамент обязательно сообщит, когда собаки будут готовы для передачи.