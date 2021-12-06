Фото ⟩ У жителя Эстонии изъяли 94 напоминающих чихуахуа собаки

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии в ходе прошедшей в среду операции изъял у владельца собак, напоминающих чихуахуа. Животные пришли в себя, ветеринары начали осматривать их, пишет Rus.Postimees.
По словам главного специалиста Пыхьяского региона Тийны Кукк, собаки поели, попили и приспособились к новой обстановке. "Собаки в настоящий момент в приютах Пярну и Таллинна, где у них было время прийти в себя. Ветеринары начинают осмотр собак", - пояснила Кукк.
Состояние здоровье собак плохое. "К сожалению, у многих собак проблемы с глазами, поэтому они нуждаются в особом уходе и лечении. Некоторые собаки беременны", - рассказала она.
"Мы благодарим всех, кто сообщил, что готов предложить собакам новый дом. Поскольку состояние здоровья животных все еще оценивается, а их лечение еще не начато, собак еще нельзя передать новым владельцам", - пояснила Кукк.
Департамент обязательно сообщит, когда собаки будут готовы для передачи.
Ведомство выражает искреннюю благодарность приюту Varjupaikade НКО, который быстро нашел места для собак, Хейки Валнеру, который помог перевезти собак на своем личном автомобиле, и двум патрулям Департамента полиции и погранохраны, которые обеспечивали безопасность на месте.