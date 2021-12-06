Вакцинация от Covid-19: когда можно прививаться от гриппа

Уже сообщалось, что, готовясь к сезону гриппа этого года, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) на прошлой неделе отметил, что еще не поздно вакцинироваться, призывая использовать возможность вакцинироваться и против гриппа, проводя вакцинацию против Covid-19.

"На данный момент еще не пропущено время для вакцинации против гриппа. Если человек отправляется за второй или бустерной дозой вакцины от Covid-19, то можно одновременно с этим получить вакцину от гриппа", - ссылаясь на сказанное председателем Государственного совета по иммунизации, профессором Даце Завадской, на сайте пишет SPKC. - "Особенно приглашаем вакцинироваться беременных или женщин, которые планируют беременность, и родителей детей, так как распространение гриппа в обществе быстрее проходит среди детей, а также течение гриппа у детей намного серьезнее, чем, например, Covid-19".

На сайте Национальный службы здоровья публично доступно руководство по вакцинации, которое служит информационным материалом для проводящих вакцинацию профессионалов. В опубликованной 1 декабря версии руководстка сказано следующее: "Государственный совет по иммунизации рекомендует планировать вакцинацию своевременно и между Covid-вакциной и другими вакцинами соблюдать 14-дневный интервал, однако, если по каким-либо соображениям необходимо вакцинироваться от Covid-19 и других заболеваний одновременно, то это можно сделать. Одновременный ввод других вакцин вместе с вакциной от Covid-19 может быть отнесен к ситуациям, когда введение обеих вакцин является существенным и неотложным. Если необходимо ввести несколько вакцин одновременно, каждая инъекция должна быть произведена в другом месте инъекции".

Как на своем сайте напоминает SPKC, сейчас, вакцинируясь против гриппа, иммунитет образуется, в среднем, в течение 10 дней, таким образом, с началом распространения гриппа у организма уже будет защита.

Уже сообщалось, что на прошлой неделе о начале гриппа в Европе сообщили восемь стран: Азербайджан, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Дания, Эстония, Грузия, Словакия и Косово, в то время как 15 стран информировали об отдельных случаев, а Кыргызстан о региональном распространении гриппа.

Латвии нет среди стран, которые сообщили распространении гриппа, но среди них есть наш сосед - Эстония.

В конце ноября этого года SPKC прогнозировал, что в сезоне 2021-2022 гг. ожидается более низкий уровень естественного иммунитета населения к гриппу, в результате чего может быть увеличено распространение и тяжесть болезни. Специалисты SPKC призвали людей, особенно представителей групп риска, защитить себя от возможных тяжелых заболеваний, вакцинируясь против гриппа и в этом году, так как у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями повышается риск заболевания гриппом в более тяжелой форме. Кроме того, грипп, как и инфекция Covid-19, может вызвать обострение хронических заболеваний, а также бактериальную инфекцию, которая значительно ухудшает прогноз исхода болезни.

Как в сентябре сообщало Министерство здравоохранения, в этом сезоне гриппа государство планирует приобрести на 50% больше вакцин от гриппа, чем в предыдущем сезоне.