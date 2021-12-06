6 декабря в одном абзаце ⟩ В Латвии нашли омикрон, Гобземса задержали дважды за день, скоро ожидается потепление

Новый штамм Covid-19 омикрон появился и в Латвии - обнаружено аж два случая. На данный момент известно, что эти люди приехали из Швеции. А всего за последние сутки найдено 230 новых случаев. Зато министр юстиции Янис Борданс пообещал, что в новом году правительство будет принимать более эластичные решения. Но громче сегодня звучала имя другого латвийского политика - Алдиса Гобземса. Он был задержан целых два раза, в начале в Тукумсе, потом в Вентспилсе. Причина: незаконные митинги противников вакцинации. При этом Комиссия по мандатам, этике и заявлениям, возможно, поднимет вопрос о задержании. Все-таки, у Гобземса - депутатская неприкосновенность. Другая главная новость дня (да и недели) - снег. Заместитель мэра Риги Вилнис Кирсис пообещал, что с предприятием Clean R могут расторгнуть договор. Глава предприятия Гунтарс Левицс не замедлил с ответом: Clean R ответственны только за 5% улиц и тротуаров, так что делать их главными виновниками не стоит. Впрочем, возможно, нам осталось недолго беспокоиться о снеге - синоптики обещают потепление до +8. А у водителей есть и другие поводы для беспокойства на дорогах. Например, средневековый перекресток в Пурвциемсе. Но и любителям общественного транспорта расслабиться не получится - вскоре могут отменить возможность купить билет на проезд у водителя. Но есть и хорошие новости. Из-за решения ЕС Латвии придется поднять минимальную зарплату.