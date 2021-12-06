Какой сертификат можно использовать после получения третьей дозы вакцины

Национальная служба здоровья (NVD) информирует, что после получения бустерной вакцинации существующий сертификат вакцинации Covid-19 по-прежнему будет действовать и его можно будет использовать и в дальнейшем. В свою очередь, новый цифровой сертификат вакцинации на полученную бустерную вакцинацию будет доступен на сайте www.covid19sertifikats.lv, который будет пригоден для использования через 15 дней. В новом сертификате появится отметка о дате проведения бустерной вакцинации и наименовании вакцины.

При планировании выезда за пределы Латвии NVD рекомендует выяснить в ответственном учреждении соответствующей страны, стоит ли с собой брать оба сертификата, а также узнать информацию о порядке въезда и требованиях в отношении пребывания в государстве и предъявления сертификата.

Однако если у человека лабораторно подтверждена инфекция Covid-19, то действие сертификата вакцинации приостанавливается на срок до 11-го дня (с даты первого взятия образца, который подтвердил заболевание). В свою очередь, после 11 дней действие сертификата вакцинации возобновляется. Более подробную информацию о сертификатах можно прочитать здесь.

Уже сообщалось, что с четверга, 2 декабря, процесс вакцинации организуется в соответствии с новейшими рекомендациями Государственного совета по иммунизации, теперь бустерную вакцину могут получить все жители старше 18 лет.

Срок получения бустерной вакцины зависит от того, чем вы вакцинировались изначально. AstraZeneca - все жители с 18 лет, если после получения второй дозы прошло пять месяцев. Johnson & Johnson - все жители с 18 лет, если после получения вакцины этого производителя прошло восемь недель. Pfizer/BioNTech и Moderna - все жители с 18 лет, если после получения второй дозы прошло шесть месяцев.