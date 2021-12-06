"Динамо" пропустило три шайбы за минуту и проиграло "Авангарду"

Во втором периоде зрители голов не увидели, а в заключительном игровом отрезке "Динамо" пропустило четыре шайбы, причём три из них были заброшены всего за 64 секунды - сперва дубль оформил Арсений Грицюк (46'), а затем забил Павел Дедунов (47'). Точку же в игре поставил Оливер Каски (56').