"Динамо" пропустило три шайбы за минуту и проиграло "Авангарду"
В понедельник, 6 декабря, рижское "Динамо" на выезде потерпело поражение от омского "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В понедельник, 6 декабря, рижское "Динамо" на выезде потерпело поражение от омского "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил на стадионе "Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина" и завершился поражением латвийской команды со счётом 1:4 (1:0, 0:0, 0:4).
Рижане вышли вперёд на 9-й минуте встречи, забросив шайбу в большинстве. Автором гола стал канадский нападающий Мэтт Лорито, которому ассистировал Рис Скарлетт.
Во втором периоде зрители голов не увидели, а в заключительном игровом отрезке "Динамо" пропустило четыре шайбы, причём три из них были заброшены всего за 64 секунды - сперва дубль оформил Арсений Грицюк (46'), а затем забил Павел Дедунов (47'). Точку же в игре поставил Оливер Каски (56').
"Авангард" набрал 44 очка и идёт пятым в Восточной конференции. У рижского "Динамо" 29 очков и 11-е место на Западе. Следующий матч рижане проведут дома против хабаровского "Амура". Игра состоится 8 декабря.