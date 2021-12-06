Пн, 6.12.2021
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Всего за понедельник против Гобземса начато девять административных процессов

ФОТО: Скриншот из видео Facebook

Государственная полиция за понедельник, 6 декабря, начала девять административных процессов против депутата Сейма Алдиса Гобземса, который сегодня устраивал акции протеста в Курземе.

Как сообщили в Госполиции, в Тукумсе возбуждены три процесса: за неподчинение требованиям стражей порядка, за нарушение закона о собраниях, шествиях и пикетах и за несоблюдение распоряжения правительства "Об объявлении чрезвычайной ситуации".

В Талси начаты два административных процесса: за нарушение закона о собраниях, шествиях и пикетах и за несоблюдение распоряжения правительства "Об объявлении чрезвычайной ситуации".

В Вентспилсе начаты четыре административных процесса: за неподчинение законным требованиям должностных лиц; нарушение закона о собраниях, шествиях и пикетах; мелкое хулиганство и за несоблюдение распоряжения правительства "Об объявлении чрезвычайной ситуации".

Также начаты несколько административных процессов против других участников незаконных собраний, ответственность остальных участников будет определена.

Государственная полиция призывает не посещать такие несанкционированные собрания и соблюдать установленные в стране эпидемиологические требования, чтобы не увеличить риск распространения Covid-19, создавая большую угрозу здоровью как для самих посетителей, так и для окружающих.

Как сообщалось, 6 декабря Гобземс был дважды задержан: в Тукумсе и Вентспилсе. Всего акции протестов состоялись в четырех городах: Тукумсе, Вентсписле, Талси и Лиепае.


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