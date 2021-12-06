Всего за понедельник против Гобземса начато девять административных процессов

Как сообщили в Госполиции, в Тукумсе возбуждены три процесса: за неподчинение требованиям стражей порядка, за нарушение закона о собраниях, шествиях и пикетах и за несоблюдение распоряжения правительства "Об объявлении чрезвычайной ситуации".

В Талси начаты два административных процесса: за нарушение закона о собраниях, шествиях и пикетах и за несоблюдение распоряжения правительства "Об объявлении чрезвычайной ситуации".

В Вентспилсе начаты четыре административных процесса: за неподчинение законным требованиям должностных лиц; нарушение закона о собраниях, шествиях и пикетах; мелкое хулиганство и за несоблюдение распоряжения правительства "Об объявлении чрезвычайной ситуации".

Также начаты несколько административных процессов против других участников незаконных собраний, ответственность остальных участников будет определена.

Государственная полиция призывает не посещать такие несанкционированные собрания и соблюдать установленные в стране эпидемиологические требования, чтобы не увеличить риск распространения Covid-19, создавая большую угрозу здоровью как для самих посетителей, так и для окружающих.