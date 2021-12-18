Долой "Иронию судьбы" и оливье: новые новогодние и рождественские традиции

4. ABBA - Little Things

Говоря о возвращающихся легендах, разговор был бы неполон без великого шведского квартета ABBA. Бедный Happy New Year мучают на разные лады на всех "Голубых огоньках". Что ж, релиз 2021 года - прекрасная возможность разбавить репертуар.

5. Pentatonix - That's Christmas To Me

Одна из западных традиций, которая почему-то не прижилась у нас - это пение кэролов. Маленькие ансамбли ходят по домам, звонят в дверь и поют рождественские песни. В общем, колядки. Но дожившие до современности. И вряд ли кто-то их исполняет лучше, чем группа а капелла Pentatonix. У них даже есть своя оригинальная песня, а не кавер.

6. Sia - Snowman

Иногда праздничное настроение вызывает даже не сам трек, а клип к нему. Просто посмотрите на этих снеговиков, на эти елочки, на дома. Все сделано так просто и как-то по-детски, что сложно не умилиться.

7. Ariana Grande - Santa Tell Me

И давайте не будем себя обманывать - сложно представить себе любой праздник без простой трехаккордовой попсы. Вариантов было много, но список был бы неполным без современной королевы поп-музыки Арианы Гранде.

8. The Hatters - Дед Мороз не показывает слез

Но праздничные песни не ограничиваются попсой и джазом. Вот вам и вполне бодрый около-рок. Дополнительные баллы за стильный клип.

9. John Legend - You Deserve It All

Еще один свежий релиз. Джон Ледженд и его обволакивающий голос подходят любым рождественским песням, но он поет и новые. Да, можно обвинить этот трек в том, что он похож на все на свете праздничные песни сразу. А можно просто поставить его на фон, пока будете наряжать елку.

10. Michael Buble - The Christmas Sweater/Gary Barlow - Christmas Sweater

Тут было сложно решить, какую именно версию выбрать. Все-таки до этого мы старались составлять список исключительно из оригинальных песен. А оригинал принадлежит Гэри Барлоу. Но с другой стороны - Майкл Бубле знаменит именно своими рождественскими песнями. Да и очень милый клип про свитер. В общем, выберите версию себе по душе!

11 (bonus-track). "Стекловата" - "Новый год"

Сложно назвать эту песню новой - ей уже больше 20 лет. Но смею предположить, что и классикой праздничных плейлистов ее называет ограниченный круг лиц. Скажем так, нужно обладать особым характером, чтобы очароваться этим приветом из 90-х. Но если вы готовы, то еще долго будете напевать строчки про "Все мечты исполнит".

Что посмотреть?

Когда говоришь о рождественских или новогодних фильмах, то список, возникающий в голове, у всех примерно одинаков. Советская классика: "Ирония судьбы", "Чародеи" и "Карнавальная ночь". Западные представители: "Один дома", "Гринч" и "Крепкий орешек". И какие-то более индивидуальные вещи: "Гарри Поттер", диснеевские и советские мультики, "Елки".