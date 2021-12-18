Сб, 18.12.2021
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Стелла Кириакидес, комиссар здравоохранения

Долой "Иронию судьбы" и оливье: новые новогодние и рождественские традиции

ФОТО: Flickr/Marco Verch Professional Photographer

Какие-то новогодние традиции вечны: мандарины, елки, подарки. Но какие-то периодически стоит обновлять. Нет, "Ирония судьбы" и "Один дома" - это прекрасные фильмы, а "Новый год к нам мчится" и All I Want For Christmas Is You не уйдут из наших плейлистов никогда. Но, видится нам, стоит иногда такие вещи обновлять. Поэтому мы предлагаем новые песни, фильмы и традиции, которыми можно заполнить новогодние и рождественские праздники.

Что послушать?

На Западе есть отдельный жанр - "рождественские песни". И многие исполнители буквально живут от года к году. Так что новинок хватает. Но мы постарались поискать самые интересные композиции.

1. Kelly Clarkson - Underneath the Tree

Эта песня была выпущена в 2013 году, но уже прочно заняла свое место во многих плейлистах. Прямо скажем, текст не отличается особой глубиной, но она в праздничных песнях не слишком и нужна. Все, что нужно певице - ее молодой человек под деревом. Да и вообще Рождество одной ей не подходит.

2. Ed Sheeran & Elton John - Merry Christmas

Встретились два поколения британской поп-музыки. Легендарный "оскароносец" Элтон Джон и начинающий по сравнению с ним музыкант Эд Ширан. Как минимум стоит посмотреть клип, в котором Элтон на рояле проезжает мимо Ширана, танцующего в коротких шортиках у стены.

3. Верка Сердючка - Wild Christmas

У русскоязычных слушателей свои легенды. Сердючка еще в 2003 году одарила нас прекрасной "Новогодней". "Вы устали от забот, все пройдет" плотно засело в голове. В этом году Верка решила перейти на английский (нет, мы не знаем, почему ее теперь не зовут Faith Heart). Застольным хитом эта песня вряд ли станет, но как переосмысление ностальгических воспоминаний - почему нет?

4. ABBA - Little Things

Говоря о возвращающихся легендах, разговор был бы неполон без великого шведского квартета ABBA. Бедный Happy New Year мучают на разные лады на всех "Голубых огоньках". Что ж, релиз 2021 года - прекрасная возможность разбавить репертуар.

5. Pentatonix - That's Christmas To Me

Одна из западных традиций, которая почему-то не прижилась у нас - это пение кэролов. Маленькие ансамбли ходят по домам, звонят в дверь и поют рождественские песни. В общем, колядки. Но дожившие до современности. И вряд ли кто-то их исполняет лучше, чем группа а капелла Pentatonix. У них даже есть своя оригинальная песня, а не кавер.

6. Sia - Snowman

Иногда праздничное настроение вызывает даже не сам трек, а клип к нему. Просто посмотрите на этих снеговиков, на эти елочки, на дома. Все сделано так просто и как-то по-детски, что сложно не умилиться.

7. Ariana Grande - Santa Tell Me

И давайте не будем себя обманывать - сложно представить себе любой праздник без простой трехаккордовой попсы. Вариантов было много, но список был бы неполным без современной королевы поп-музыки Арианы Гранде.

8. The Hatters - Дед Мороз не показывает слез

Но праздничные песни не ограничиваются попсой и джазом. Вот вам и вполне бодрый около-рок. Дополнительные баллы за стильный клип.

9. John Legend - You Deserve It All

Еще один свежий релиз. Джон Ледженд и его обволакивающий голос подходят любым рождественским песням, но он поет и новые. Да, можно обвинить этот трек в том, что он похож на все на свете праздничные песни сразу. А можно просто поставить его на фон, пока будете наряжать елку.

10. Michael Buble - The Christmas Sweater/Gary Barlow - Christmas Sweater

Тут было сложно решить, какую именно версию выбрать. Все-таки до этого мы старались составлять список исключительно из оригинальных песен. А оригинал принадлежит Гэри Барлоу. Но с другой стороны - Майкл Бубле знаменит именно своими рождественскими песнями. Да и очень милый клип про свитер. В общем, выберите версию себе по душе!

11 (bonus-track). "Стекловата" - "Новый год"

Сложно назвать эту песню новой - ей уже больше 20 лет. Но смею предположить, что и классикой праздничных плейлистов ее называет ограниченный круг лиц. Скажем так, нужно обладать особым характером, чтобы очароваться этим приветом из 90-х. Но если вы готовы, то еще долго будете напевать строчки про "Все мечты исполнит".

Что посмотреть?

Когда говоришь о рождественских или новогодних фильмах, то список, возникающий в голове, у всех примерно одинаков. Советская классика: "Ирония судьбы", "Чародеи" и "Карнавальная ночь". Западные представители: "Один дома", "Гринч" и "Крепкий орешек". И какие-то более индивидуальные вещи: "Гарри Поттер", диснеевские и советские мультики, "Елки".

Но когда сценарии некоторых картин вы знаете лучше их создателей, наверное, пришло время обновить подборку. Я представляю вам топ-10 фильмов последних 10 лет (2011-2021), которые с легкостью можно посмотреть во время праздничных выходных.

10-е место. Cats/Кошки (2019)

И на самом дне топа, признаюсь, очень плохой фильм. По всем объективным показателям он сделан не слишком хорошо. Но он точно не скучный. И когда я смотрел эту картину, я вспоминал, какую чушь смотрел в детстве. И что-то в этом воспоминании и создало рождественское настроение. Да и общая атмосфера мюзикла светлая и праздничная. А в правильной компании вы еще и насмеетесь вдоволь! Но предупрежу, что это самый неоднозначный представитель из всего топа.

9-е место. Noelle/Николь (2019)

Ладно, дальше будут более традиционные истории. Вот, например, версия Disney. Уже классический сюжет о том, как Санта ищет себе сменщика. Вернее, сменщик есть - сын предыдущего Санта-Клауса Ник. Вот только он не горит желанием продолжать семейную традицию и пропадает. И его сестре - Николь - приходится отправиться на его поиски. Фильм прежде всего радует харизмой главных актеров: Анна Кендрик и Билл Хейдер очень милые и забавные. В остальном картина не сказать, что особенно выдающаяся, но праздничное настроение создает легко.

8-е место. A Christmas Prince/Принц на Рождество (2017)

Один из классических праздничных жанров - романтическая комедия. Ведь так легко поверить в чудо любви, когда вокруг создана такая магическая атмосфера. И в последние годы представители этого жанра плодятся как грибы после дождя, но я предложу вам именно этот, так сказать, на пробу. Обычная, не самая успешная, журналистка отправляется в вымышленную европейскую страну, где влюбляется в принца, а тот влюбляется в нее в ответ. Ничего революционного, но каждый аспект фильма сделан качественно. Что позволило одной картине стать трилогией - впереди нас ждут свадьба и рождение ребенка. Согласитесь, не все ромкомы могут таким похвастать.

7-е место. Krampus/Крампус (2015)

Так, настало время отдохнуть от всей этой приторности. Почему бы не посмотреть фильм не про Санта-Клауса, а про его антипод в европейских культурах - "рождественского черта" Крампуса. Да, это ужастик. Но про то же, про что и большая часть традиционных праздничных фильмов - семью нужно любить, людей вокруг ценить. А не то придет злой монстр и всех поубивает (это уже добавлено "Крампусом"). И ничто так не сближает семью, как совместное дрожание под одеялом при просмотре очередного "ужастика".

6-е место. Серебряные коньки (2020)

Оказывается, в России на новогоднюю тематику могут снимать не только новые фильмы в "хвойной" саге. Любовная история между простым бандитом и дочерью министра. Конечно, несмотря на исторический сеттинг конца 19 века (популяризированным Борисом Акуниным и его циклом про Эраста Фандорина), тут хватает анахронизмов и прочих благоглупостей. Но это очень красивый и приятный фильм, не зря ставший первой российской картиной, вышедшей в категории Netflix Originals.

5-е место. Rise of the Guardians/Хранители снов (2012)

В каком-то смысле уникальный новогодний фильм. Потому что происходит он на Пасху. Но это фильм про команду сказочных существ: Зубная фея и Пасхальный кролик, например. И так как способность главного героя - щедро рассыпать снег вокруг, а лидером команды является Дед Мороз (вернее, Святой Ник, харизматично использующий вместо ругательств фамилии русских композиторов), то и новогоднего ощущения здесь хватает. Бодрый фильм, фактически, "Мстители" для младшего школьного возраста. Ну и когда вы в последний раз видели Деда Мороза с двумя шашками наголо.

4-е место. Christmas Chronicles/Рождественские хроники (2018)

Ни один новогодний или рождественский топ фильмов не может обойтись без картины о том, как Санта пытается доставить все подарки вовремя, а на помощь ему приходит наш главный герой. В данном случае, Санта-Клаус - это обычно невероятно брутальный Курт Рассел; а главные герои - брат и сестра, которые случайно и спровоцировали катастрофу. Семейный фильм в полном значении слова "семейный" - никаких особенных концепций или пост-модернистского взгляда. Но во всех местах выверенная сказка о важности взаимопомощи.

3-е место. Arthur Christmas/Секретная служба Санта-Клауса (2011)

А вот это мультфильм на схожую тему. Только тут подарок нужно доставить одному, случайно забытому, ребенку; а место Санты занимают его сын Артур. Очень любопытный и осовремененный взгляд на классическую легенду о том, как именно бородатый волшебник умудряется доставлять столько подарков одновременно.

2-е место. The Nice Guys/Славные парни (2016)

"Славные парни" занимают в этом топе место "Крепкого орешка". Технически, время действия фильма проходится именно на Рождество и Новый год. Но кроме этого на праздники ничто не указывает. И на сюжет это никак не влияет. Нет ни Санта-Клауса, ни эльфов, ни магии, ни даже рождественских песенок. Есть только одно дело и два сыщика, которым приходится нехотя работать вместе. Если вы любите черный юмор, веселые пострелушки и красочных персонажей, у которых каждая фраза - цитата; то вам обязательно нужно посмотреть этот фильм.

1-е место. Klaus/Клаус (2019)

Маленькое чудо от испанской студии. Соединение классической рисованной и современной компьютерной анимации. Маленький хронометраж и простая история не должны отвлекать от главного - эмоций, юмора и живых персонажей. Безоговорочная классика и лучший рождественский фильм последних лет.

Что еще поделать?

Не песнями и фильмами едиными. Что поделать в праздники, как сделать новогодний стол особенным, а в подарки вернуть волшебную атмосферу Деда Мороза.

1. Наблюдения за звездами

Зиму я, как и многие, не люблю прежде всего за долгие ночи. Но у этого есть и положительная сторона - больше времени можно смотреть на ночное небо. В общем, берите друзей или семью, хватайте бинокли и телескопы - и поезжайте за город. Может, вам повезет, и в небе пролетят сани Деда Мороза. Главное - одеться потеплее.

2. Тематический Новый год

Многие люди любят на праздники куда-то уехать. Но для кого-то это излишний стресс. Да и путешествовать сейчас не очень просто. Зато можно другие страны притянуть к себе домой. Мексиканский Новый год: вместо стандартных закусок - тако, вместо шампанского - коктейли на текиле и роме, вместо салатов - энчилада. Или итальянский: поставить на фоне ритмы Сан-Ремо, а самим нарядиться в яркие юбки и открытые рубахи. В конце концов, путешествовать можно и во времени (Рождество в 30-е годы США, Новый год - в футуристичном мире будущего), и по вселенным (все гости одеты в Диснеевских героев или любимых книжных персонажей). В общем, пределом является лишь ваша фантазия.

3. Погрузиться в другой мир

Говоря о других мирах, стоит помнить, что они зачастую приятнее и притягательнее окружающей нас реальности (особенно в нынешнем контексте). Поэтому не отказывайте себе в удовольствии: Гарри Поттер, Властелин колец, Звездные войны, Голодные игры - все это можно и перечитать, и пересмотреть, и переиграть. А если кто-то вам говорит, что это по-детски и не по-праздничному - гоните их в шею, таких не берут в Хогвартс.

4. Секретный Санта

Скорее офисная забава, но она вполне может работать и в дружеском, и даже семейном кругу. Чем каждый каждому подарит какую-то мелочь, лучше разделиться. Пусть все случайным образом выберут имя, и начнут искать подарок именно этому человеку. Также можно составить свой список желаний. Таким образом выше вероятность того, что вы получите что-то хорошее и вам нужное.

5. Дарите подарки необычно

И к вопросу о подарках. Вместо того, чтобы просто подходить и давать коробку, давайте придумаем что-то новое! В качестве примера, традиция из моей семьи. Под елку мы каждый ставим по ботинку (по аналогии с западными носками у камина), и когда папа, брат и я выходим во двор смотреть на салюты, мама кладет подарки каждому к обуви. Понятно, что началось это с моего детства, чтобы я поверил, что это Дедушка Мороз пришел. Но даже сейчас, когда и брату моему исполнилось 18 лет, традиция жива, и праздник становится чуть более волшебным.

6."Уродливые" свитеры

Еще одна западная традиция, которая могла бы прижиться и у нас. "Уродливыми" называются свитеры, в которых рождественские и новогодние орнаменты используются нарочито чрезмерно и даже несколько китчево. Что, как и упомянутые выше "Кошки", создает аляпистый и оттого новогодний и детский дух. Предлагаю даже улучшить эту традицию - взять старые вязанные свитеры и сделать их новогодними самим.

ФОТО: Pixabay

7. Сделать свои игрушки

Говоря о "делать самим". Почему бы вам вместе со своими друзьями и семьей не склепать свои новогодние игрушки, которые можно повесить на елку. Да, они будут кособокими, да - не самыми стильными. Но как же будет тепло посмотреть на них праздничными вечерами. Да и сам процесс создания, поверьте, будет громким, веселым и новогодним!

8. Настольные игры

Уже слышу: "Бу, ну это же скучно, любая посиделка с друзьями - настолка". Ну, во-первых, есть специальные новогодние настольные игры, которые можно опробовать. А во-вторых, даже уже известные игры можно переделать на праздничный лад. Играя в "Крокодила", объясняйте не просто фразы, а цитаты из новогодних фильмов. Пусть в Catan вашими ресурсами будут хвоя, снег, льдины и эльфы. А еще можете поискать веселые игры онлайн. Лично я советую Gartic Phone - игра на рисование, которую тоже можно сделать тематической.

9. Погрузитесь в старое-доброе

Все-таки Новый год и Рождество - это праздники детства. И поэтому именно детские воспоминания так важны в создании атмосферы и настроения. Поэтому усядьтесь поудобнее и вспомните то, чем для вас в детстве был Новый год. Я помню ежедневные шоколадки под елкой; помню советские новогодние мультики (не самые попсовые, но оттого и сильно любимые - "Когда зажигаются елки", например); помню мюзиклы, которые показывали на Первом канале: "Золушка", "Вечера на хуторе близ Диканьки", первые "Старые песни о главном"; помню прогулки в лесу. У вас, конечно, воспоминания свои. Поживите в них. Поживите в детстве, когда, как не в Новый год?

10. Свои традиции

И так плавно я подвожу вас к мысли, что праздники - это все-таки индивидуальное. И делать традиции вам для себя, а не для кого-то. Не надо пытаться угнаться за модой или копировать чьи-то другие ритуалы. Найдите то, что вам комфортно, что помогает вам объединиться с семьей, друзьями, близкими. С наступающими праздниками, отдохните хорошенько, перезагрузитесь. И пусть 2022-й год будет лучше уходящего!


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