Идет проверка тестовых образцов с Covid-19 на омикрон-штамм

Эти случаи не связаны с тем рейсом, у двух пассажиров которого уже обнаружен омикрон-штамм. "Уже на прошлой неделе в Национальную референтную лабораторию были переданы 22 образца с возбуждающим подозрение генетическим признаком, и эти тесты будут тщательно секвенированы. Также секвенированию подвергаются положительные образцы от людей, въезжающих из-за границы", - рассказал Павлютс.

Он добавил, что в настоящее время, пока у лаборатории хватает мощностей, по соображениям безопасности секвенированию подвергаются все подозрительные образцы для определения типа вируса, который они содержат. Это, однако, не означает, что омикрон-штамм может быть обнаружен во всех этих случаях с высокой долей вероятности.

Министр призвал въезжающих в Латвию активно пользоваться возможностью пройти тест на Covid-19 в аэропорту. После возвращения в Латвию каждый должен принять максимальные меры предосторожности: избегать контактов, следить за состоянием своего здоровья и в случае малейшего подозрения провести тест на Covid-19.

Министр подчеркнул, что, если первоначальные усилия Минздрава были направлены на то, чтобы по возможности задержать проникновение этого нового штамма вируса в нашу страну и не пропустить момент, когда это произойдет, то сейчас самое главное - не допустить его распространения внутри страны.

Министр здравоохранения напомнил, что пока нет ответа на многие важные вопросы относительно того, является ли омикрон-штамм более опасным или более заразным, чем другие штаммы вызывающего Covid-19 вируса. Неясно также, насколько эффективна иммунная защита, выработанная ранее вакцинами или перенесенным коронавирусом иных типов.