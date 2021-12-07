Вт, 7.12.2021
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Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

Янис Тимма покинул УНИКС. Он продержался в Казани три недели

Янис Тимма ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийский баскетболист Янис Тимма покидает УНИКС. Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества, сообщает сайт казанского клуба.

"Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества. Благодарим латвийского форварда за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере", - гласит заявление пресс-службы казанского клуба.

Напомним, Тимма присоединился к УНИКС в середине ноября, подписав пробный контракт на один месяц, но и этот срок полностью в команде не провёл. После трёх игр его статистика не впечатляла (в среднем на площадке форвард проводил 9,5 минуты, набирая 1 очко и делая 1 передачу).

Последние два года латвийский баскетболист провёл в подмосковных "Химках", набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка и 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ. В составе "Химок" Тимма стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19.

После этого Тимма пробовался в Летней лиге НБА, где играл за "Орландо Мэджик". Его средняя статистика - 7 очков и 3,4 подбора.

За время своей карьеры Янис Тимма выступал за "Зенит" (2015-2017), а также за испанскую "Басконию", греческий "Олимпиакос" и латвийские клубы "Вентспилс" и ВЭФ.


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