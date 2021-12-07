Янис Тимма покинул УНИКС. Он продержался в Казани три недели

"Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества. Благодарим латвийского форварда за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере", - гласит заявление пресс-службы казанского клуба.

Напомним, Тимма присоединился к УНИКС в середине ноября, подписав пробный контракт на один месяц, но и этот срок полностью в команде не провёл. После трёх игр его статистика не впечатляла (в среднем на площадке форвард проводил 9,5 минуты, набирая 1 очко и делая 1 передачу).

Последние два года латвийский баскетболист провёл в подмосковных "Химках", набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка и 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ. В составе "Химок" Тимма стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19.

После этого Тимма пробовался в Летней лиге НБА, где играл за "Орландо Мэджик". Его средняя статистика - 7 очков и 3,4 подбора.