"Боруссия" и "Милан" выбыли из турнира

Группа А

ПСЖ - Брюгге 4:1

РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1

В группе "А" состоялись два матча, которые по сути, ничего не решали, так как и "ПСЖ" и "Манчестер Сити" досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре группового этапа "ПСЖ" у себя дома легко обыграл "Брюгге" благодаря двум голам Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Единственный гол в составе бельгийцев провёл Матс Ритс. "Манчестер Сити" на выезде уступил "РБ Лейпцигу", позволив немецкой команде завоевать путёвку в Лигу Европы. За хозяев в этом матче отличились Доминик Собослаи и Андре Силва, а единственный гол "горожан" забил Рияд Марез.

"Манчестер Сити" набрал 12 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе. "ПСЖ" с 11 очками занял второе место, обогнав "РБ Лейпциг" на 4 очка. "Брюгге" набрал лишь 4 очка и закончил выступления в еврокубках.

Группа B

Милан - Ливерпуль 1:2

Порту - Атлетико Мадрид 1:3

"Милан" у себя дома уступил "Ливерпулю" и завершил выступления в еврокубках. На 29-й минуте отличился защитник хозяев Фикайо Томори. На 36-й минуте гол в ворота "Милана" забил нападающий Мохамед Салах, а на 55-й минуте результативный удар нанёс форвард гостей Дивок Ориги.

В другом матче группы "В" мадридский "Атлетико" на выезде одержал победу над "Порту". Счёт на 50-й минуте встречи открыл нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, а в концовке встречи Анхель Корреа и Родриго Де Пауль довели счёт до крупного. В компенсированное время игры хавбек "Порту" Сержиу Оливейра забил гол престижа.

По итогам шести туров "Ливерпуль" с 18 очками занял первое место в группе, а "Атлетико" с 7 очками расположился на второй строчке. В Лигу Европы отправиться "Порту", который набрал 5 очков, а "Милан" с 4 баллами завершил выступления в еврокубках.

Группа C

Аякс - Спортинг 4:2

Боруссия Дортмунд - Бешикташ 5:0

Амстердамский "Аякс" в последнем туре у себя дома обыграл лиссабонский "Спортинг" благодаря голам Себастьена Аллера, Антони, Давида Нереса и Стивена Бергёйса. Двумя голами в составе португальцев отметились Нуну Сантуш и Бруну Табата.

В параллельном матче "Боруссия" на своём поле разгромила "Бешикташ" со счётом 5:0. Голами в составе дортмундцев отметились Дониэлл Мален, а также Марко Ройс и Эрлинг Холанд, которые оформили по дублю.

Эрлинг Холанн забил 23 гола в 19 матчах #ЛигаЧемпионов 🔥 pic.twitter.com/3sPp3jRosd — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 7, 2021

Несмотря на победу в последнем туре, дортмундская "Боруссия" заняла третье место в группе и продолжит выступления в Лиге Европы. В плей-офф с первого места вышел "Аякс" (18 очков), а со второго - "Спортинг" (9 очков).

Группа D

Реал Мадрид - Интер

Шахтёр Донецк - Шериф

В последнем туре группы "D" мадридский "Реал" обыграл миланский "Интер" благодаря голам Тони Крооса и Марко Асенсио, а "Шахтёр" в Киеве сыграл вничью с "Шерифом". На 42-й минуте встречи счёт открыл нападающий донецкой команды Фернандо, а в концовке встречи ответный гол забил Бобан Николов.

Таким образом, выступления в Лиге чемпионов продолжат "Реал" (15 очков) и "Интер" (10 очков). "Шериф" (7 очков) отправиться в Лигу Европы, а "Шахтёр" попрощался с еврокубками.