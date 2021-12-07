Видео ⟩ У кого-то Рождество будет более счастливым: в Финляндии бензин отдавали за бесценок

Причиной очередей стала ошибка в ценообразовании на 95-й бензин. Всю ночь можно было заправляться бензином по цене от 0,013 до 0,014 евро за литр (обычная цена 1,8 евро за литр). 98-й бензин и дизельное топливо продавали по обычной цене.
Люди покупали канистры для воды, которые они опорожняли и наполняли бензином. В одном видео показано, как клиент заправил 1000 литров за 14 евро.
Помимо заправки ABC Tammisilta, аналогичная ситуация из-за неполадок была на заправках ABC Aura и Raisio.
Гендиректор сети заправок Рами Каллиомяки сказал, комментируя ситуацию, что это не была преднамеренная кампания, но для некоторых клиентов теперь Рождество будет более счастливым. «Проблема теперь решена, мы исправили ошибку утром», - уточнил он.