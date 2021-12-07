Вт, 7.12.2021
Работа идет, но хотелось бы, чтобы она шла быстрее. Мы посмотрим, расторгнем ли мы договор с Clean R, я не исключаю такой возможности Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы
Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы
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Видео ⟩ У кого-то Рождество будет более счастливым: в Финляндии бензин отдавали за бесценок

В Финляндии из-за технической ошибки заправки почти бесплатно раздавали бензин. ФОТО: Video kuvatõmmis

Многие водители внимательно следят за ценами на топливо и выбирают самое выгодное для заправки место. В ночь с четверга на пятницу рекордно длинные очереди были в Финляндии на заправку ABC Tammisilta, пишет Postimeees.

Причиной очередей стала ошибка в ценообразовании на 95-й бензин. Всю ночь можно было заправляться бензином по цене от 0,013 до 0,014 евро за литр (обычная цена 1,8 евро за литр). 98-й бензин и дизельное топливо продавали по обычной цене. 

Люди покупали канистры для воды, которые они опорожняли и наполняли бензином. В одном видео показано, как клиент заправил 1000 литров за 14 евро.

Помимо заправки ABC Tammisilta, аналогичная ситуация из-за неполадок была на заправках ABC Aura и Raisio.

Гендиректор сети заправок Рами Каллиомяки сказал, комментируя ситуацию, что это не была преднамеренная кампания, но для некоторых клиентов теперь Рождество будет более счастливым. «Проблема теперь решена, мы исправили ошибку утром», - уточнил он.


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