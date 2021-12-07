Видео ⟩ У кого-то Рождество будет более счастливым: в Финляндии бензин отдавали за бесценок

Причиной очередей стала ошибка в ценообразовании на 95-й бензин. Всю ночь можно было заправляться бензином по цене от 0,013 до 0,014 евро за литр (обычная цена 1,8 евро за литр). 98-й бензин и дизельное топливо продавали по обычной цене.

Люди покупали канистры для воды, которые они опорожняли и наполняли бензином. В одном видео показано, как клиент заправил 1000 литров за 14 евро.

#Finland: unattended fuel station glitch sets gas price at 0.014€/L. some guy returns with a 1000L Canister and fills it. pic.twitter.com/9MFUSsTQJV — OccuWorld 🏴 (@OccuWorld) December 4, 2021

Помимо заправки ABC Tammisilta, аналогичная ситуация из-за неполадок была на заправках ABC Aura и Raisio.