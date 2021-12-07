Вт, 7.12.2021
Когда приблизится 11 января, мы, принимая ограничения о Covid-19, примем во внимание не сухо какую-то цифру, а также и то, какова ситуация с безопасностью и ситуация в обществе Янис Борданс, министр юстиции
Янис Борданс, министр юстиции

18-летняя фигуристка погибла вместе с женихом

Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в автокатастрофе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, ДТП произошло в окрестностях Сан-Марино, вдоль предгорья от замка Борго-Маджоре. Автомобиль Fiat 500, в котором находились 18-летняя Маттиуццо и её молодой человек Даниэле Воланти, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen Golf.

В результате столкновения Маттиуццо и Воланти скончались на месте, а водитель Volkswagen получил серьёзные травмы, но его жизнь вне опасности.

В 2019 году Маттиуццо в составе итальянской команды принимала участие в юниорском чемпионате мира в Швейцарии по синхронному катанию. Одним из хобби спортсменки были автомобильные гонки.


НАВЕРХ
Back