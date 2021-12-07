18-летняя фигуристка погибла вместе с женихом
Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в автокатастрофе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в автокатастрофе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, ДТП произошло в окрестностях Сан-Марино, вдоль предгорья от замка Борго-Маджоре. Автомобиль Fiat 500, в котором находились 18-летняя Маттиуццо и её молодой человек Даниэле Воланти, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen Golf.
В результате столкновения Маттиуццо и Воланти скончались на месте, а водитель Volkswagen получил серьёзные травмы, но его жизнь вне опасности.
В 2019 году Маттиуццо в составе итальянской команды принимала участие в юниорском чемпионате мира в Швейцарии по синхронному катанию. Одним из хобби спортсменки были автомобильные гонки.