18-летняя фигуристка погибла вместе с женихом

По информации источника, ДТП произошло в окрестностях Сан-Марино, вдоль предгорья от замка Борго-Маджоре. Автомобиль Fiat 500, в котором находились 18-летняя Маттиуццо и её молодой человек Даниэле Воланти, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen Golf.

В результате столкновения Маттиуццо и Воланти скончались на месте, а водитель Volkswagen получил серьёзные травмы, но его жизнь вне опасности.