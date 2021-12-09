Звезды повышают градус ⟩ Шаловливая Асмус, хрупкая Дина Саева и роскошная Водонаева

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Анфиса Чехова радует новыми снимками в купальнике

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Глюкоза немного пошалила на мероприятии Vogue

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А вот Татьяна Мингалимова похулиганила на другом мероприятии