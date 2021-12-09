Чт, 9.12.2021
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Звезды повышают градус ⟩ Шаловливая Асмус, хрупкая Дина Саева и роскошная Водонаева

ФОТО: Instagram/ кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

RUS TVNET приготовил для вас подборку самых горячих публикаций звезд за эту неделю. Знаменитости не стеснялись оголять свои прелести даже на модных светских тусовках.

Юлианна Караулова готовит что-то горяченькое для своих поклонников

Анфиса Чехова радует новыми снимками в купальнике

Несколько нескромных публикаций TikTok-звезды Дины Саевой

Маша Горбань демонстрирует, что она после родов не потеряла форму

У Ирины Шейк сексапильна даже спина

Виктория Дайнеко тоже приготовила пляжные фото

Кристина Асмус сняла весьма эротичную рекламу

Светлана Лобода может выйти на сцену и в купальнике

Красивое платье у Алены Водонаевой?

Ира Смелая и ее смелые кадры в раздевалке

Глюкоза немного пошалила на мероприятии Vogue

Наташа Рудова хвастается фигурой. Актриса скинула 9 килограммов, хотя она и до этого была хороша собой. Согласны?

А вот Татьяна Мингалимова похулиганила на другом мероприятии

Немного Анны Седоковой в стиле ретро


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