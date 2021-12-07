ВИДЕО ⟩ Четыре удара за 13 секунд! Яркая победа американского бойца

25-летний американец на турнире LFA 119 в первом раунде нокаутировал своего соотечественника Родни Кеалохи. Для победы ему потребовалось 13 секунд и четыре удара.

Кеалохи удалось заблокировать два первых удара Карпентера, но тот продолжил атаковать и нанёс точный удар в голову рукой, а затем ногой отправил Родни в нокаут. Карпентер бросился добивать оппонента, но рефери не дал ему это сделать, остановив поединок.

Клейтон Карпентер одержал пятую победу подряд в MMA и остаётся непобеждённым бойцом. Он провёл третий поединок под эгидой LFA. До старта своей профессиональной карьеры Клейтон Карпентер выступал на любительском уровне.