Вт, 7.12.2021
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Гунтарс Левицс, глава правления Clean R
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В Москве мужчина открыл стрельбу после требования надеть маску; погибли два человека

ФОТО: AFP/SCANPIX

Во вторник, 7 декабря, вооруженный преступник устроил стрельбу в московском многофункциональном центре "Рязанский", сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

Как рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин, в результате стрельбы погибли два человека - сотрудница центра и посетитель, еще три человека пострадали.

По информации РИА "Новости" - среди пострадавших есть ребенок. Очевидцы рассказали, что ранение получила девочка, которой "на вид около 10-11 лет".

Стрелок задержан. По информации "Интерфакса", им являлся 45-летний житель Москвы.

"По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять", - рассказал агентству свидетель происшествия.

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По информации ТАСС, задержанный "находился в неадекватном, невменяемом состоянии".

Возбуждено уголовное дело.


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