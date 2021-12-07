В Москве мужчина открыл стрельбу после требования надеть маску; погибли два человека
Во вторник, 7 декабря, вооруженный преступник устроил стрельбу в московском многофункциональном центре "Рязанский", сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Во вторник, 7 декабря, вооруженный преступник устроил стрельбу в московском многофункциональном центре "Рязанский", сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Как рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин, в результате стрельбы погибли два человека - сотрудница центра и посетитель, еще три человека пострадали.
По информации РИА "Новости" - среди пострадавших есть ребенок. Очевидцы рассказали, что ранение получила девочка, которой "на вид около 10-11 лет".
Стрелок задержан. По информации "Интерфакса", им являлся 45-летний житель Москвы.
"По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять", - рассказал агентству свидетель происшествия.
По информации ТАСС, задержанный "находился в неадекватном, невменяемом состоянии".
Возбуждено уголовное дело.