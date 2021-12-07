Российский фильм вошел в официальный список претендентов на "Оскар"

О фильме: Небольшой североосетинский шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город - Ростов - на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит план побега. Ада уже взрослая девушка, но отец по-прежнему видит ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем можно было представить.

Фильм значится в категории "Лучший иностранный художественный фильм". Его конкурентами стали: украинская картина "Плохие дороги" Натальи Ворожбит, узбекский фильм "Две тысячи песен Фариды" Елкина Туйчиева, "Шамбала" режиссера Артыкпая Суюндукова из Киргизии и казахстанская лента режиссера Адильхана Ержанова "Желтая кошка".

Заявки на участие были поданы из 93 стран. Сомали впервые заявила свою картину на премию "Оскар".

Согласно правилам в списки могут войти картины длительностью более 40 минут. Они должны быть произведены за пределами США и иметь свыше 50 процентов диалогов не на английском языке.

Напомним, в последний раз Россия попадала в шорт-лист "Оскара" в категории "Лучший иностранный фильм" в 2017 году - это был фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь".