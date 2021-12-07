7 декабря в одном абзаце ⟩ Изменения в ограничениях, переговоры Байдена и Путина и отказ Беларуси от товаров из ЕС

Во вторник в Латвии особо не потеплело, холода пока не заканчиваются, как не заканчиваются и новости, с которыми мы знакомим вас изо дня в день. Сегодня главная тема - изменения в эпидемиологических ограничениях, однако пристальное внимание приковано и, например, к онлайн-встрече Байдена и Путина. Рассказываем обо всем по порядку.
Сегодня правительство приняло изменения в эпидемиологических ограничениях. Например, с 15 декабря работать очно смогут те, кто привился, но еще не имеет сертификата, тестирование в случае отсутствия вакцинации оплачивать будет работник, оказание услуг и проведение мероприятий разрешено до 23:00, а самоизолироваться по приезде из стран высокого риска должны будут и привитые. Для вашего удобства собрали всю информацию в одном месте - вникайте и принимайте к сведению!
Чем себя порадовать?
Рождественские и новогодние праздники все ближе и ближе. Предлагаем перед началом традиционного праздничного телемарафона проверить себя. Итак, из какого кинофильма эта фраза?
Фото дня:
Даже тираннозавр готов к Рождеству! Экспонат лондонского Музея естественной истории теперь одет в вот такой рождественский джемпер, изготовленный семейной фирмой из Лестера. Директор фирмы Снахал Патель признался, что свитер для динозавра стала самой амбициозной работой. Джемпер создавали около 100 часов.
Кстати, компания British Christmas Jumpers вязала свитеры даже для Эда Ширана.