Вт, 7.12.2021
Моя известность - это причина, по которой я сейчас сижу здесь. Люди, о которых никто не знает, сидят там по 4-5 лет. Перспективы выйти у них нет Станислав Асеев, украинский журналист
Станислав Асеев, украинский журналист

7 декабря в одном абзаце ⟩ Изменения в ограничениях, переговоры Байдена и Путина и отказ Беларуси от товаров из ЕС

Снег в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник в Латвии особо не потеплело, холода пока не заканчиваются, как не заканчиваются и новости, с которыми мы знакомим вас изо дня в день. Сегодня главная тема - изменения в эпидемиологических ограничениях, однако пристальное внимание приковано и, например, к онлайн-встрече Байдена и Путина. Рассказываем обо всем по порядку.

События дня в одном абзаце

Байден и Путин проводят видеосаммит - главная тема, естественно, Украина. Между тем, стало известно, что США готовят для РФ "чертовски агрессивные" санкции. Кстати, о России - в Москве мужчина на требование надеть маску открыл стрельбу по людям - погибли двое. А вот Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС и США. О криминале в нашей стране: призывают возбудить уголовное дело против пограничника за совращение несовершеннолетнего, стали известны подробности трагедии на Мангальсале и о еще одном похожем случае в Талси, а в Пардаугаве автобус сбил пешехода. Страсти по Гобземсу - он потребовал уволить "тукумских ментов", а глава Госполиции Арманд Рукс заверил, что приказ о задержании оппозиционного депутата Сейма отдавал не он, да и вообще, - в Латвии нет нормы, которая позволяла бы депутатам нарушать закон. Продолжаем рассказывать о криптовалютах - почему же они все-таки являются классическим пузырем? Кстати, вы знали, что этим утром было так холодно, что в некоторых районах страны школьники могли не идти в школу, а в Европе из-за проблем с доставками не хватает алкоголя? Минутка позитива: Европа выпустит новые евро, в Финляндии бензин отдавали за бесценок, а британка нашла обручальное кольцо, которое она потеряла 50 лет назад на картофельной грядке.

Все обсуждают

Сегодня правительство приняло изменения в эпидемиологических ограничениях. Например, с 15 декабря работать очно смогут те, кто привился, но еще не имеет сертификата, тестирование в случае отсутствия вакцинации оплачивать будет работник, оказание услуг и проведение мероприятий разрешено до 23:00, а самоизолироваться по приезде из стран высокого риска должны будут и привитые. Для вашего удобства собрали всю информацию в одном месте - вникайте и принимайте к сведению!

Чем себя порадовать?

Рождественские и новогодние праздники все ближе и ближе. Предлагаем перед началом традиционного праздничного телемарафона проверить себя. Итак, из какого кинофильма эта фраза?

Фото дня: 

ФОТО: natural_history_museum/Instagram

Даже тираннозавр готов к Рождеству! Экспонат лондонского Музея естественной истории теперь одет в вот такой рождественский джемпер, изготовленный семейной фирмой из Лестера. Директор фирмы Снахал Патель признался, что свитер для динозавра стала самой амбициозной работой. Джемпер создавали около 100 часов.

Кстати, компания British Christmas Jumpers вязала свитеры даже для Эда Ширана.


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