7 декабря в одном абзаце ⟩ Изменения в ограничениях, переговоры Байдена и Путина и отказ Беларуси от товаров из ЕС

Сегодня правительство приняло изменения в эпидемиологических ограничениях. Например, с 15 декабря работать очно смогут те, кто привился, но еще не имеет сертификата, тестирование в случае отсутствия вакцинации оплачивать будет работник, оказание услуг и проведение мероприятий разрешено до 23:00, а самоизолироваться по приезде из стран высокого риска должны будут и привитые. Для вашего удобства собрали всю информацию в одном месте - вникайте и принимайте к сведению!