Навальный в колонии начал работать в швейном цеху

"Вызывает меня начальство нашего лагеря. И говорит:

- Ваше, осужденный Навальный, исправление невозможно без привлечения к трудовой деятельности. Вы у нас девять месяцев сидите, пора уже и поработать.

С учетом освобождений вакансии имелись следующие: дневальный, повар, пекарь, подсобный рабочий, ну и швейная промзона.

Не буду вас утомлять обсуждением тонкостей тюремных профессий. Не знаете и отлично - ни к чему оно вам. Скажу только, что мне нравится картинка, где я пекарь, - стою такой, румяный детина в белом колпаке, уперев руки в бока, смотрю, как в печи поспевают ХЛЕБА, и чему-то задумчиво улыбаюсь.

Однако все-таки решил я быть подальше от должностей номенклатурных и записался в швейный цех. Поближе к "людской массе".

- Значит, швея, - сказало начальство.

Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать "швея" в женском роде, чтоб поддеть. Слова "швей" вроде бы нет, но название этой профессии в мужском роде точно должно быть.

А потом смотрю в заявлении на обучение: "швея". И на всех стендах "швея". И во всех документах.

Так и называется эта профессия - "швея". Другого названия нет. А "оператор швейного цеха" (о чем вы наверняка подумали) - это другая профессия.

И сказал я сам себе: "А не ты ли, Алексей, здесь же в инстаграме посмеивался над феминистками, которые не хотят быть "блогером" и "автором" в мужском роде. А хотят "блогерками" и "авторками"".

Шутил на эту тему? Говорил: "Да какая разница, что за дурацкое "авторка""?

Ну а теперь жизнь пошутила над тобой. Какая тебе разница, швея ты или швей?

Так что я и раньше-то был не против феминитивов (то есть слов вроде "авторка" и "редакторка"), но считал это неважной ерундой и хорошим поводом для троллинга, а сейчас так вообще горячо поддерживаю право каждого называться так, как он хочет. В конце концов, язык для этого и существует, и он должен развиваться в соответствие с запросами общества.

Общество, делаю вам запрос на мужской род профессии "швея"

Швейк? Швендр? Швелендр? Швелуэпсер?"