Фото ⟩ Выходит лента на песню Дмитрия Ланского с известными латвийцами

Как и многие предыдущие видеопроекты Ланских, этот клип снимали в Латвии - любимой локации творческого дуэта.
В съемках участвовала вся семья музыканта - Екатерина и дети (София и Платон), а также яркие личности, олицетворяющие Латвию - страну, которую так полюбили артисты и которая вдохновляет их на воплощение новых творческих идей.
Мероприятие пройдет в "зеленом режиме", вход свободный, количество мест ограничено. В событии примут участие Екатерина и Дмитрий Ланские и многие из героев картины.
10 декабря на всех стриминговых музыкальных платформах (AppleMusic, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и т.д.) появится макси-сингл.
"Безумно радостно мне, как Творцу осознавать, что моя новая работа, новое детище выйдет в свет в мой день рождения. Именно в Латвии будут первые зрители, первые эмоции, первые отзывы. Огромная благодарность всем, кто нас поддерживает, воодушевляет – вместе мы украшаем мир любовью и создаем прекрасное!" - рассказывает режиссер, актриса, продюсер Екатерина Ланская.
Помимо успешной режиссерской карьеры, Екатерина Ланская стала продюсером крупных культурных проектов в Латвии. Работа "Жизнь в рассеянном свете", где Екатерина также выступает как актриса и танцовщица, в 2019 году была удостоена главного приза "Лучшее музыкальное видео" на престижной международной премии London International Motion Picture Awards.
Интересна история рождения песни, на основе которой снята картина.
"После одной из долгих разлук мы с детьми решили сделать папе сюрприз - выучить к его приезду очень душевные, наполненные светом строки. Это были стихи молодой поэтессы Эризн, прозвучавшие с неповторимой детской интонацией. Так родилась новая, пронизанная нежностью музыкальная история", - делится Екатерина Ланская.
Идея короткометражного фильма "Не запрещай себе мечтать" созвучна сегодняшним реалиям, когда человеческие отношения, поддержка, любовь, взаимопонимания выходят на первый план.
И музыканты, и творцы - первые, кто это остро чувствует.
На съемку пригласили пары, чьи отношения наполнены любовью, заботой, теплом. Все это есть в кадре: их общение, взгляды и улыбки, прикосновения. Были выбраны знаковые латвийские локации, удивительно гармонично и точно подчеркивающие общую атмосферу: крыша с захватывающими панорамными видами на сказочную Ригу и знаменитый белоснежный пляж Юрмалы.
"Для этого проекта мы собрали прекрасных людей из разных профессиональных сфер, которые любят свое дело и жизнь. Находясь с ними рядом, ты чувствуешь особую энергию и свет. Мы совместно создали видеоальбом живых, искренних эмоций, который хочется пересматривать. Наш оператор-постановщик Янис Андреев очень точно и емко назвал эту работу – people project", – рассказывает музыкант Дмитрий Ланской.
В съемках приняли участие пианист виртуоз Андрей Осокин, певица Катрина Гупало, актриса Татьяна Мариничева, художники Диана Радейко и Mary Zhang, фотографы Вита Плуме и Анри Пожарский, артист German Superfin, галерист и художник Юлия Ересько, Мишель Шехурина - дизайнер бренда TOOCHE, Юрий Шванс - Mr. YES - создатель PRICKEARS, доктор аюрведы Макс Володин, философ-консультант Мария Володина, директор PR-агентства Ирена Дроздова, специалист по эстетической красоте Мария Алясина, фотограф Эрик Андерсон, кастинг-директор Ника Степанова, филолог Инесе Гриестиня, бизнесмен Александр Мищенко, а также многие другие.
Музыкальный проект Lanskoy & Co. хорошо известен публике по песням из популярных российских сериалов: "Физрук", "Филфак", "Адаптация", а солист проекта Дмитрий Ланской в качестве музыкального продюсера участвовал в проектах "Сладкая жизнь", "80-е", "Реальные пацаны", "Бедные люди", "Я худею", "Громкая связь" и многих других.