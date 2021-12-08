Фото ⟩ Выходит лента на песню Дмитрия Ланского с известными латвийцами

Как и многие предыдущие видеопроекты Ланских, этот клип снимали в Латвии - любимой локации творческого дуэта.

В съемках участвовала вся семья музыканта - Екатерина и дети (София и Платон), а также яркие личности, олицетворяющие Латвию - страну, которую так полюбили артисты и которая вдохновляет их на воплощение новых творческих идей.

Мероприятие пройдет в "зеленом режиме", вход свободный, количество мест ограничено. В событии примут участие Екатерина и Дмитрий Ланские и многие из героев картины.

10 декабря на всех стриминговых музыкальных платформах (AppleMusic, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и т.д.) появится макси-сингл.

ФОТО: Пресс-фото

"Безумно радостно мне, как Творцу осознавать, что моя новая работа, новое детище выйдет в свет в мой день рождения. Именно в Латвии будут первые зрители, первые эмоции, первые отзывы. Огромная благодарность всем, кто нас поддерживает, воодушевляет – вместе мы украшаем мир любовью и создаем прекрасное!" - рассказывает режиссер, актриса, продюсер Екатерина Ланская.

Помимо успешной режиссерской карьеры, Екатерина Ланская стала продюсером крупных культурных проектов в Латвии. Работа "Жизнь в рассеянном свете", где Екатерина также выступает как актриса и танцовщица, в 2019 году была удостоена главного приза "Лучшее музыкальное видео" на престижной международной премии London International Motion Picture Awards.

ФОТО: Пресс-фото

Интересна история рождения песни, на основе которой снята картина.

"После одной из долгих разлук мы с детьми решили сделать папе сюрприз - выучить к его приезду очень душевные, наполненные светом строки. Это были стихи молодой поэтессы Эризн, прозвучавшие с неповторимой детской интонацией. Так родилась новая, пронизанная нежностью музыкальная история", - делится Екатерина Ланская.

Идея короткометражного фильма "Не запрещай себе мечтать" созвучна сегодняшним реалиям, когда человеческие отношения, поддержка, любовь, взаимопонимания выходят на первый план.

ФОТО: Пресс-фото

И музыканты, и творцы - первые, кто это остро чувствует.

На съемку пригласили пары, чьи отношения наполнены любовью, заботой, теплом. Все это есть в кадре: их общение, взгляды и улыбки, прикосновения. Были выбраны знаковые латвийские локации, удивительно гармонично и точно подчеркивающие общую атмосферу: крыша с захватывающими панорамными видами на сказочную Ригу и знаменитый белоснежный пляж Юрмалы.

"Для этого проекта мы собрали прекрасных людей из разных профессиональных сфер, которые любят свое дело и жизнь. Находясь с ними рядом, ты чувствуешь особую энергию и свет. Мы совместно создали видеоальбом живых, искренних эмоций, который хочется пересматривать. Наш оператор-постановщик Янис Андреев очень точно и емко назвал эту работу – people project", – рассказывает музыкант Дмитрий Ланской.

В съемках приняли участие пианист виртуоз Андрей Осокин, певица Катрина Гупало, актриса Татьяна Мариничева, художники Диана Радейко и Mary Zhang, фотографы Вита Плуме и Анри Пожарский, артист German Superfin, галерист и художник Юлия Ересько, Мишель Шехурина - дизайнер бренда TOOCHE, Юрий Шванс - Mr. YES - создатель PRICKEARS, доктор аюрведы Макс Володин, философ-консультант Мария Володина, директор PR-агентства Ирена Дроздова, специалист по эстетической красоте Мария Алясина, фотограф Эрик Андерсон, кастинг-директор Ника Степанова, филолог Инесе Гриестиня, бизнесмен Александр Мищенко, а также многие другие.

ФОТО: Пресс-фото