В Краславском крае мужчина молотком и рукояткой топора пытался убить супругу

В конце прошлой недели, 4 декабря, стражи порядка получили информацию, что в медучреждение с различными ранениями и переломами была доставлена женина 1985 года рождения из Щелтовской волости Краславского края.

Полицейские в ходе досудебных следственных мероприятий выяснили возможного виновника - мужчину 1973 года рождения, который является супругом женщины.

Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молотком, рукояткой топора и другими тяжелыми предметами нанес женщине тяжкие телесные повреждения. Кроме того, медики констатировали у пострадавшей несколько колотых ран.

Сотрудники Краславского участка выяснили, что женщине удалось сбежать от насильника и обратиться за помощью к местным жителям, которые вызвали Службу неотложной медицинской помощи. Женщина в шоковом состоянии была доставлена в медучреждение.

Возможный виновник был задержан на месте происшествия. Во время осмотра места жительства у мужчины было найдено несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и несколько ручных гранат.

Полиция отмечает, что лицо ранее было судимо за тяжкие преступления, а также многократно попадало в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом огнестрельного оружия.