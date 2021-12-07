В Краславском крае мужчина молотком и рукояткой топора пытался убить супругу
На этой неделе по подозрению в убийстве супруги суд Краславского района арестовал мужчину, сообщает агентство LETA.
На этой неделе по подозрению в убийстве супруги суд Краславского района арестовал мужчину, сообщает агентство LETA.
В конце прошлой недели, 4 декабря, стражи порядка получили информацию, что в медучреждение с различными ранениями и переломами была доставлена женина 1985 года рождения из Щелтовской волости Краславского края.
Полицейские в ходе досудебных следственных мероприятий выяснили возможного виновника - мужчину 1973 года рождения, который является супругом женщины.
Сотрудники Краславского участка выяснили, что женщине удалось сбежать от насильника и обратиться за помощью к местным жителям, которые вызвали Службу неотложной медицинской помощи. Женщина в шоковом состоянии была доставлена в медучреждение.
Возможный виновник был задержан на месте происшествия. Во время осмотра места жительства у мужчины было найдено несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и несколько ручных гранат.
Полиция отмечает, что лицо ранее было судимо за тяжкие преступления, а также многократно попадало в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом огнестрельного оружия.
В понедельник, 6 декабря, суд Даугавпилса применил к мужчине меру пресечения в виде ареста. Полиция продолжает расследование.