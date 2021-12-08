Бриедис уже начал подготовку к следующему сопернику

IBF решила, что следующая защита титула будет против австралийца Джея Опетаи. Поединок должен состояться до 14 апреля 2022 года.

"Майрис в Египте с тренером, уже работает. Правильнее всего было бы сказать, что мы на финальной стадии переговоров с австралийской стороной, чтобы провести бой против Джея Опетаи", - сказал Зепс.

Причина, из-за которой контракт на бой ещё не подписан - это разные нюансы и мелкие дела, которые нужно согласовать. Но, по словам Зепса, самые важные детали боя уже обсуждены.

Опетая несколько дней назад одержал победу над Дэниелом Расселом. По мнению Зепса, для австралийца эта победа была важна, чтобы вернуть уверенность в своих силах.

"Для него это был важный бой. До этого они говорили, что это будет лёгкий поединок, больше для того, чтобы вернуть его на правильные рельсы. Но Опетая много пропустил из-за травмы. Если говорим об уровне соперников, то Манн без вопросов был более высокого уровня, чем оппонент Опетаи", - рассказал Зепс.

Следующий бой пройдёт в Австралии по нескольким причинам, одной из которых является эпидемиологическая ситуация и ограничения, связанные с пандемией.

"Бой планируется в Австралии. Сейчас есть два потенциальных города, где может пройти поединок. Местные самоуправления обоих городов уже участвуют в организации и поддержке боя, но нужно будет смотреть на ситуацию. В Австралии этот бой ждут. От нескольких человек я слышал, что это мог бы быть второй большой бой в истории Австралии", - сказал Зепс.

Помимо Опетаи за проведение поединка с Бриедисом неоднократно высказывался британский боксёр Лоуренс Околи. Менеджер латвийского боксёра подтвердил, что такой бой также мог бы состояться.

"Мы тоже хотели бой с Околи, и я скажу, что эта идея до сих пор есть. Реальность и то, что говорит его команда - очень отличаются. Настоящего предложения с их стороны не последовало, потому что у Околи и его команды разные мысли с его представителями. Околи очень хотел этот бой, а его представители, возможно, хотели подождать и понаблюдать", - объяснил Зепс.

"В любом случае с нашей стороны предложение будет, чтобы они говорили с нами по факту", - сказал Зепс.

26-летний Опетая за время своей профессиональной карьеры провёл 20 поединков, победив в каждом из них. Почти все эти поединки прошли у него на родине. Ему принадлежат чемпионские пояса по версиям WBA Oceania, WBO Global и IBF Asia Oceania.