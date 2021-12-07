Страны Балтии обсуждают возможность увеличения закупок российской электроэнергии

"Сейчас мы можем подтвердить, что вчера мы действительно контактировали с нашими, прежде всего, литовскими коллегами, и эти контакты, безусловно, будут довольно интенсивно продолжаться в течение ближайших дней", - заявил он порталу телерадиовещания ERR.

Кёстер напомнил, что Эстония и Латвия сократили импорт электроэнергии из России, прежде всего, исходя из пожеланий Литвы.

"И теперь действительно пришла пора обсудить, можно ли этот, образно выражаясь, кран снова приоткрыть немного побольше. Но на данный момент мы не можем назвать никаких точных цифр, дискуссии по этому вопросу продолжаются", - отметил представитель эстонской энергокомпании. По его словам, соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни.

Чуть больше года назад Литва приостановила закупку электроэнергии в Беларуси, поскольку сочла находящуюся там АЭС небезопасной. В результате максимальная пропускная способность для электричества из России и Беларуси снизилась в странах Балтии примерно на одну пятую.

Эстония и Латвия пошли навстречу требованиям Литвы и сократили объем закупок в России, а также начали требовать подтверждений, что закупаемая в РФ электроэнергия поступает не с атомной электростанции в Беларуси.

Однако тарифы на рынке электроэнергии в настоящее время очень высоки, особенно в странах Балтии и в Финляндии, в том числе из-за морозов, малых объемов производства возобновляемой энергии, высокие цены на ископаемые виды топлива, а также рекордная стоимость квот на CO2.