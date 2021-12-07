Переговоры Путина и Байдена: что о них рассказали Белый дом и Кремль

Что заявил Кремль
В Кремле сообщили, что переговоры Путина и Байдена "носили откровенный и деловой характер".
В сообщении говорится, что "преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года".
"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", - сообщили в Кремле.
Российская сторона также подтвердила, что Байден в разговоре предупредил о санкциях, которые США будут готовы применить в случае обострения на границе с Украиной.
"Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки", - сообщил Кремль.
Путин в ответ заявил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у границ России: "Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений".
Путин в ходе разговора также предложил США обнулить накопившиеся ограничения на функционирования дипмиссий.
"С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений", - говорится в сообщении Кремля.
Передвижения войск
Это вторые переговоры Путина и Байдена в этом году. В июле они лично встречались в Женеве.
Белый дом анонсировал, что одной из ключевых тем переговоров Путина и Байдена в этот раз станет возможность российского вторжения на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в субботу заявила, что Байден намерен выразить Путину "озабоченность США военной активностью России на границе с Украиной и подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".
О подобных планах Кремля американские СМИ стали писать еще в октябре, ссылаясь на источники в американской разведке. В Киеве утверждают, что Россия разместила на границе около 94 тысяч военнослужащих, перенаправила туда бронетанковую технику и системы радиоэлектронной борьбы.
Российская сторона отрицает планы вторжения и заявляет, что войска проводят возле границы учения. "Мы на своей территории имеем право войска подвигать, но ни о каком нагнетании речи не идет", - заявил в минувшую пятницу помощник президента России Юрий Ушаков.
Москва также обвиняет украинские власти в попытках эскалации ситуации и наращивании собственных войск. По утверждению российского МИД, Украина направила к границе с Россией 125 тысяч военнослужащих.
Также российские власти обвиняют НАТО в провокационном поведении из-за внеплановых учений альянса в Черном море.
"Идет военная накачка Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта", - заявил на минувшей неделе глава российского МИД Сергей Лавров.