В Латвии - очередное ДТП с привязанными к машине санками

По предварительным данным, за рулем автомобиля Volvo XC90, к которому за веревку были привязаны санки, находился мужчина. На санках ехал несовершеннолетний 2014 года рождения.

"Закончилось это тем, что мальчик упал с санок и получил травмы", - пояснила Калниня.

Его доставили в медицинское учреждение. В полиции по поводу случившегося составлен протокол о ДТП.

Полиция повторяет, что кажущееся невинным зимнее развлечение может быть опасным. Даже если подобные забавы проходят в присутствии взрослых, они могут иметь трагические последствия. Правоохранители подчеркивают, что, прежде чем развлекаться таким способом, необходимо подумать, не является ли конкретное занятие опасным как для взрослых, так и для детей.

Как сообщалось, в субботу, 4 декабря, около 18:00 в Риге на улице Мангальсалас мужчина ехал на автомобиле Dodge Ram и, вероятно, тащил на мягкой сцепке санки и камеру из ПВХ, на которых находились четыре человека - трое несовершеннолетних и один взрослый. По имеющейся в распоряжении полиции информации, это зимнее развлечение закончилось тем, что камера наехала на препятствие в виде дерева.

В аварии пострадали три человека, которые с травмами были доставлены в больницу. 12-летняя девочка от полученных травм скончалась.