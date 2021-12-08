От коронавируса скончались еще 25 человек. Выявлено 796 новых случаев

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

четыре человека в возрасте от 50 до 59 лет;

пять человек в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека в возрасте от 70 до 79 лет;

12 человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

19 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а шестеро были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 438 человек, или 55%, не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 358 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до 537,6 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 7,0%. Было сделано 11 389 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 259 215 человек.

Вакцинация

По данным Национальной службы здравоохранения, на данный момент

основной курс вакцинации от Covid-19 прошли уже 75% совершеннолетних жителей Латвии.

После резкого роста темпов вакцинации во второй половине октября, когда для представителей ряда профессий была определена обязательная вакцинация, в конце ноября - начале декабря доля вакцинированного населения увеличивалась уже значительно медленнее из-за значительного снижения интереса к первичной вакцинации.

За прошедшие сутки первую прививку в Латвии получили 1005 человек, вторую - 2795 человек, а 371 человек был вакцинирован препаратом Janssen. Между тем сохраняется устойчивый интерес к ревакцинации: вчера бустерной вакциной привились еще 6100 человек. Всего в понедельник вакцинировано 10 366 человек.

На сегодняшний день от Covid-19 привиты 1,286 млн человек, в том числе 1,215 млн прошли полный курс вакцинации, а 110 031 человек получил бустерную дозу.

По данным Центрального статистического управления (CSP), на начало июля 2021 года в Латвии проживало 1,882 млн человек, то есть первую вакцину от Covid-19 или однократную вакцину Johnson&Johnson получили не менее 68,35% населения Латвии, а завершили процесс вакцинации 64,58% населения, из которых 9,052% получили бустерную дозу.

При этом процесс вакцинации завершили 75,23% населения Латвии старше 18 лет и 74,99% населения старше 12 лет.