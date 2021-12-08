Кто вам платит? ⟩ Почему они уезжают? Как Латвия теряет своих

Гости эфира:
- Лидия Нижникова - блогер и тиктокер, недавно переехала из Латвии в Швецию;
- Юля Дмитренко - фотограф, недавно переехала из Латвии в Испанию;
- Алина Пикаревская - колорист-парикмахер, много лет назад переехала из Латвии в Финляндию.
Лидия Нижникова - латвийский блогер, экс-участница проекта Latvian Sisters (вместе с сестрой Элиной Пакалне), экс-продюсер первого TikTok-дома в Балтии Fam3 House. В сети TikTok у Лидии более 1,7 миллиона подписчиков, в Instagram - более 35 тысяч, а проект Latvian Sisters стал одними из самых влиятельных соцблогеров в Латвии по версии Golin Accelerators of Relevance.
Юля Дмитренко (Julia JD Dmitrenko) - фотограф со стажем родом из Одессы. Большую часть жизни прожила в Риге, активно участвовала в творческой жизни Латвии, фотографировала практически всех известных людей Риги, организовывала выставки, поддерживала различные проекты для женщин по самооценке, перевоплощению итд. Перед приближающимся Новым годом решила круто изменить жизнь, переехав с пятилетним сыном и двумя котами из Латвии в Испанию.
Алина Пикаревская - в профессии парикмахера более 20 лет, работала в престижных салонах красоты Māja в Риге. За плечами Алины колоссальный опыт работы для медиа, многих латвийских и российских популярных персон. Работала с известными журналами "Лилит", "Люблю", и на музыкальном конкурсе "Новая Волна" в качестве парикмахера и фотографа. Победитель многочисленных конкурсов. Чемпион Европы и Мира по версии СМС (Мировая конфедерация парикмахеров - Прим. ред.), президент CMC Finland, президент общественной организации Hius- ja kauneudenhoitajien maalimanjärjestö, организатор конкурса Open Hair Cup Finland.
Встречаемся в 18:00 здесь или на нашей страничке в Facebook. Пишите комментарии, делитесь мнением, рассказывайте свои истории, озвучим все в эфире!