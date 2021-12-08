Кто вам платит? ⟩ Почему они уезжают? Как Латвия теряет своих

Сегодня у каждого живущего в Латвии есть друг, родственник или просто приятель, перебравшийся жить за границу. Последний крупный отток населения Латвии за рубеж пришелся на кризис и посткризисное время с 2008 по 2011 год, когда страна не досчиталась более 100 000 человек. В последние годы ситуация стабилизировалась, однако миграционное сальдо в Латвии по-прежнему отрицательное, а именно - в год из Латвии уезжают в среднем на 3000 больше человек, чем возвращаются. Усугубит ли ситуацию пандемия? Почему латвийцы уезжают сегодня? Обсуждаем в эфире "Кто вам платит?".