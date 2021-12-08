Ср, 8.12.2021
В ведении Clean R всего лишь около 5% тротуаров в трех предместьях Риги. Называть нас главным виновником сложной ситуации в городе не совсем корректно Гунтарс Левицс, глава правления Clean R
Гунтарс Левицс, глава правления Clean R

Кто вам платит? ⟩ Почему они уезжают? Как Латвия теряет своих

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня у каждого живущего в Латвии есть друг, родственник или просто приятель, перебравшийся жить за границу. Последний крупный отток населения Латвии за рубеж пришелся на кризис и посткризисное время с 2008 по 2011 год, когда страна не досчиталась более 100 000 человек. В последние годы ситуация стабилизировалась, однако миграционное сальдо в Латвии по-прежнему отрицательное, а именно - в год из Латвии уезжают в среднем на 3000 больше человек, чем возвращаются. Усугубит ли ситуацию пандемия? Почему латвийцы уезжают сегодня? Обсуждаем в эфире "Кто вам платит?".

Гости эфира:

  • Лидия Нижникова - ​блогер и тиктокер, недавно переехала из Латвии в Швецию;
  • Юля Дмитренко - фотограф, недавно переехала из Латвии в Испанию;
  • Алина Пикаревская - колорист-парикмахер, много лет назад переехала из Латвии в Финляндию.

О гостях:

Лидия Нижникова - латвийский блогер, экс-участница проекта Latvian Sisters (вместе с сестрой Элиной Пакалне), экс-продюсер первого TikTok-дома в Балтии Fam3 House. В сети TikTok у Лидии более 1,7 миллиона подписчиков, в Instagram - более 35 тысяч, а проект Latvian Sisters стал одними из самых влиятельных соцблогеров в Латвии по версии Golin Accelerators of Relevance.

Юля Дмитренко (Julia JD Dmitrenko) - фотограф со стажем родом из Одессы. Большую часть жизни прожила в Риге, активно участвовала в творческой жизни Латвии, фотографировала практически всех известных людей Риги, организовывала выставки, поддерживала различные проекты для женщин по самооценке, перевоплощению итд. Перед приближающимся Новым годом решила круто изменить жизнь, переехав с пятилетним сыном и двумя котами из Латвии в Испанию.  

Алина Пикаревская - в профессии парикмахера более 20 лет, работала в престижных салонах красоты Māja в Риге. За плечами Алины колоссальный опыт работы для медиа, многих латвийских и российских популярных персон. Работала с известными журналами "Лилит", "Люблю", и на музыкальном конкурсе "Новая Волна" в качестве парикмахера и фотографа. Победитель многочисленных конкурсов. Чемпион Европы и Мира по версии СМС (Мировая конфедерация парикмахеров - Прим. ред.), президент CMC Finland, президент общественной организации Hius- ja kauneudenhoitajien maalimanjärjestö, организатор конкурса Open Hair Cup Finland. 

Встречаемся в 18:00 здесь или на нашей страничке в Facebook. Пишите комментарии, делитесь мнением, рассказывайте свои истории, озвучим все в эфире!


НАВЕРХ
Back