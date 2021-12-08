Видео ⟩ Врачи рассказывают все, что надо знать о мужском здоровье
В конце ноября в онлайн-режиме прошел организованный Латвийской Ассоциацией урологов форум в поддержку мужского здоровья "Мужчина, живи!".
В конце ноября в онлайн-режиме прошел организованный Латвийской Ассоциацией урологов форум в поддержку мужского здоровья "Мужчина, живи!".
В рамках форума более 20 ведущих специалистов сферы здравоохранения Латвии – семейные врачи, урологи, онкологи, химиотерапевты, физиотерапевты и психотерапевты говорили о профилактике, первых признаках, диагностике и лечении рака простаты, психологической поддержке пациентов с онкологическими заболеваниями и их семей, а также о паллиативном уходе.
Видео всех специалистов, в том числе рекомендованные вестниками кампании, олимпийскими чемпионами, игроками сборной Латвии по баскетболу 3х3 физические упражнения для улучшения здоровья, можно посмотреть здесь:
Специалисты отмечают, что наиболее выраженные изменения в мужском организме, в том числе в простате, начинаются после 40 лет. Поэтому необходимо проводить регулярные проверки здоровья, особенно если рак был у кого-то из членов семьи. Считается, что, если рак простаты был у отца, то риск сына столкнуться с этим заболеванием увеличивается на 50%.
Следует учитывать, что на ранней стадии рак не имеет никаких симптомов, поэтому очень большое значение имеют регулярные проверки. Если мужчина почувствовал симптомы - проблемы с мочеиспусканием, боль в нижней части спины и др. - то рак потенциально уже в запущенной стадии. При выявлении рака на ранних стадиях, его можно успешно вылечить. Благодаря современным методам лечения, это можно сделать малоинвазивными методами, сократив процесс лечения и восстановления, а также уменьшив вероятность побочных явлений. Врачи подчеркивают, что в процессе лечения очень важно участие пациента. Поэтому следует помнить самые важные вопросы, которые следует задать своему специалисту - чем я болен; моя опухоль доброкачественная или злокачественная; какие методы лечения мне подходят; могу ли я излечиться; какие ограничения будут у меня до и после лечения.
Видео о диагностике рака простаты можно посмотреть здесь:
Видео о лечении рака простаты можно посмотреть здесь:
Нередко процесс лечения может быть связан с различными побочными явлениями - слабостью, болью в костях и мышцах, тошнотой, волнами жара, отсутствием аппетита и др. Врачи говорят, что существуют различные решения для побочных явлений. Если говорить о питании, то в процессе лечения очень важно получать достаточное количество питательных веществ, так как организм в первую очередь часто теряет мышечную массу, что потенциально может нанести вред внутренним органам. Подходящий рацион подбирается для каждого пациента индивидуально, в зависимости от побочных явлений. Доступны и медикаменты, помогающие, например, бороться с тошнотой или другими побочными явлениями. Поддерживать самочувствие помогают также регулярные и правильно подобранные физические упражнения, укрепляющие организм и позволяющие легче перенести процесс лечения. Врачи также рекомендуют быть внимательными с пищевыми добавками, так как они не всегда нужны, а если они необходимы - их выпишет врач.
Во время форума рассматривались не только лечение и диагностика, но и профилактика рака простаты. Одной из важнейших составляющих профилактики является здоровый образ жизни и питание. Сбалансированное питание, с включением в меню бобовых, цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей и белков может значительно улучшить общее состояние здоровья, в том числе предотвратить опасное для здоровья образование лишнего веса. Две трети рациона должны составлять продукты растительного происхождения. Исследования показывают, что развитию рака простаты может способствовать злоупотребление алкоголем. Аналогичный эффект имеет и курение. Поэтому специалисты призывают своевременно задуматься о здоровье, сведя к минимуму вредные привычки. Одну из важнейших ролей в профилактике играет регулярная физическая активность.
Часто бывает достаточно простых упражнений, которые позволяют улучшить самочувствие и повысить физическую выносливость. Основные упражнения для каждого мужчины в видео формате предлагают олимпийские чемпионы, игроки сборной Латвии по баскетболу 3х3:
Видео о профилактике онкологических заболеваний можно посмотреть здесь:
Рак - это не только физически, но и эмоционально тяжелый диагноз. Поэтому во время форума специалисты давали советы пациентам и их семьям – как принять диагноз, найти в себе силы попросить помощи и не терять боевого духа. Специалисты подчеркивают, что для того, чтобы принять диагноз, обязательно необходимо пройти все этапы принятия диагноза - шок, эмоции (в том числе гнев, обиду и чувство несправедливости), подключив к обсуждению стратегического плана действий близких. Говоря о стратегическом плане действий, эксперты советуют составить список того, что пациент может сделать сам - договориться с работодателем о больничном, сделать свое жилище более функциональным, попросить помощи у членов семьи, - а также того, в чем непременно необходима помощь. Например, приготовление еды в процессе лечения, дорога в и из больницы, посещение магазинов и др. Члены семьи также должны быть готовы оказывать эмоциональную поддержку. Родным очень важно стараться сохранять спокойствие и дать понять своему близкому человеку, что вы будете рядом с ним в повседневном тяжелом процессе и будете помогать. В случае необходимости семья вместе или по отдельности может обратиться за психологической помощью к профессионалам. Как говорят специалисты, самое главное - не поддаваться горю и отрицанию, в этой фазе усиленно употребляя опьяняющие вещества. К сожалению, некоторые люди, не получая подобающей помощи, даже стараются лишить себя жизни, обращаясь к специалистам только после неудачных попыток. Людям, страдающим от онкологических заболеваний, и членам их семей в Латвийском Онкологическом центре доступен Кабинет психоэмоциональной поддержки. Он предоставляет консультации также и людям, уже победившим рак, но у которых еще остался какой-то эмоционально неразрешенный вопрос, например, страх возвращения болезни. Специалисты не только оказывают неотложную помощь, но и консультируют о возможностях медицинской и социальной помощи, предлагают консультации специалиста по питанию и физиотерапевта.
Видео об эмоциональной поддержке онкологических пациентов и их семей:
Специалисты здравоохранения также затронули на форуме тему паллиативной помощи, которая важна, но широко не обсуждается в обществе. Паллиативный уход - это активная и всеобъемлющая помощь пациентам, излечение которых больше невозможно. В ее задачи входит обеспечение наилучшего возможного качества жизни, вплоть до момента смерти, включая контроль боли и других симптомов, а также социальных, психологических и духовных проблем. Это может значительно облегчить будни не только пациента, но и его близких. Паллиативный уход доступен не только в Риге, но и в регионах. Получить услугу можно как дома, так и, если необходимо, - в больнице, в зависимости от состояния здоровья человека. По направлению семейного врача паллиативная помощь оплачивается государством. Специалисты призывают не бояться просить помощи и обращаться за помощью!
Видео о возможностях паллиативного ухода:
Латвийская Ассоциация урологов второй год подряд организует форум в поддержку мужского здоровья. Данные статистики показывают, что в 2016 году в Европейском Союзе от рака простаты умирали 38 мужчин на 100 000 жителей. Между тем в 2017 году в Латвии была отмечена самая высокая смертность от этого вида рака, а именно, 74 случая смерти на 100 000 жителей. Всемирная Организация здравоохранения признала Латвию страной с особо высокой смертностью мужчин трудоспособного возраста - 52% вновь открытых случаев рака простаты выявляется у мужчин в возрасте до 69 лет. Одной из причин этих печальных данных является то, что мужчины не хотят показывать свою слабость, обращаясь к врачу и как бы признавая свою уязвимость. В обществе также сложилось неверное представление о том, как на самом деле проходит проверка здоровья простаты, в свою очередь многие даже не знают, где искать помощи, и обращаются к врачу только тогда, когда уже слишком поздно. В наше время люди не должны умирать от рака простаты - при его своевременном обнаружении лечение может принести отличные результаты и позволить вести счастливую и полноценную жизнь.