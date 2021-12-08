Видео ⟩ Врачи рассказывают все, что надо знать о мужском здоровье

Нередко процесс лечения может быть связан с различными побочными явлениями - слабостью, болью в костях и мышцах, тошнотой, волнами жара, отсутствием аппетита и др. Врачи говорят, что существуют различные решения для побочных явлений. Если говорить о питании, то в процессе лечения очень важно получать достаточное количество питательных веществ, так как организм в первую очередь часто теряет мышечную массу, что потенциально может нанести вред внутренним органам. Подходящий рацион подбирается для каждого пациента индивидуально, в зависимости от побочных явлений. Доступны и медикаменты, помогающие, например, бороться с тошнотой или другими побочными явлениями. Поддерживать самочувствие помогают также регулярные и правильно подобранные физические упражнения, укрепляющие организм и позволяющие легче перенести процесс лечения. Врачи также рекомендуют быть внимательными с пищевыми добавками, так как они не всегда нужны, а если они необходимы - их выпишет врач.

Рак - это не только физически, но и эмоционально тяжелый диагноз. Поэтому во время форума специалисты давали советы пациентам и их семьям – как принять диагноз, найти в себе силы попросить помощи и не терять боевого духа. Специалисты подчеркивают, что для того, чтобы принять диагноз, обязательно необходимо пройти все этапы принятия диагноза - шок, эмоции (в том числе гнев, обиду и чувство несправедливости), подключив к обсуждению стратегического плана действий близких. Говоря о стратегическом плане действий, эксперты советуют составить список того, что пациент может сделать сам - договориться с работодателем о больничном, сделать свое жилище более функциональным, попросить помощи у членов семьи, - а также того, в чем непременно необходима помощь. Например, приготовление еды в процессе лечения, дорога в и из больницы, посещение магазинов и др. Члены семьи также должны быть готовы оказывать эмоциональную поддержку. Родным очень важно стараться сохранять спокойствие и дать понять своему близкому человеку, что вы будете рядом с ним в повседневном тяжелом процессе и будете помогать. В случае необходимости семья вместе или по отдельности может обратиться за психологической помощью к профессионалам. Как говорят специалисты, самое главное - не поддаваться горю и отрицанию, в этой фазе усиленно употребляя опьяняющие вещества. К сожалению, некоторые люди, не получая подобающей помощи, даже стараются лишить себя жизни, обращаясь к специалистам только после неудачных попыток. Людям, страдающим от онкологических заболеваний, и членам их семей в Латвийском Онкологическом центре доступен Кабинет психоэмоциональной поддержки. Он предоставляет консультации также и людям, уже победившим рак, но у которых еще остался какой-то эмоционально неразрешенный вопрос, например, страх возвращения болезни. Специалисты не только оказывают неотложную помощь, но и консультируют о возможностях медицинской и социальной помощи, предлагают консультации специалиста по питанию и физиотерапевта.