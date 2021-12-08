Ср, 8.12.2021
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Гунтарс Левицс, глава правления Clean R

Музей Рижского гетто получил счет за газ вчетверо дороже обычного

Отопление. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Счет за отопление в ноябре может стать для музея Рижского гетто и холокоста последним, пишет rus.lsm.lv. 2000 евро вместо обычных 500, притом не за самый холодный месяц - звучит более, чем тревожно. Тем более, что посетителей, а, соответственно, и пожертвований - практически нет.

"Моя первая реакция была - показать этот счет обществу. Мы находили финансирование, спонсоров, но очередной кризис ударил по всем. Когда мы звоним человеку, который раньше нас поддерживал, и он даже не отвечает на звонки, понимаешь, что он сам находится в тяжелой ситуации", - говорит Юлия Терещенко, исполнительный директор музея.

Больше 700 евро музей не платил даже в самые холодные месяцы, при том, что отапливаются только рабочие помещения, то есть четверть музея. Обогревать же экспозицию практически не для кого - в этом году вместо привычных 20 тысяч посетителей пришли лишь три с половиной.

"Мы практически находимся на нуле. И в момент, когда мы получаем счет от Latvijas gāze на 2 тысячи, понятно, что это та черта, когда нужно просить помощи. Но не очень понятно, у кого", - делится Терещенко.

В Минэкономики говорят, что снизить расходы на газ для предприятий и других юрлиц не могут.

"Сейчас мы фокусируемся на электричестве - с 1 января снизится компонент обязательной закупки, почти на 60%. На газ в Латвии и так самый минимальный акцизный налог, который вообще устанавливают в ЕС", - поделился заместитель госсекретаря Минэкономики Эдий Шайцанс.

В октябре музею исполнилось 10 лет. Все это время он существует за счет пожертвований.


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