Умер бывший тренер "Даугавы" и "Динабурга" Игорь Гамула
Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича", - говорится в сообщении "Ростова", с которым у большинства болельщиков ассоциировалось имя тренера.
Причины смерти не указываются.
"Ну как так-то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть! Василич, нам тебя будет очень не хватать… Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память", - написал в Instagram главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Игорь Гамула был известен как экспрессивный и эмоциональный человек, что нередко отражалось на его выступлениях перед журналистами на послематчевых пресс-конференциях.
Гамула в качестве игрока выступал за луганскую "Зарю", ростовский СКА, с которым выиграл Кубок СССР, "Ростсельмаш" (ныне - "Ростов"), волгодонский "Атоммаш" и херсонский "Кристалл".
В разное время он тренировал украинские клубы "Таврия" и "Закарпатье", новороссийский "Черноморец", а также даугавпилсскую "Даугаву" и "Динабург" (2007-2009). В 2014 году Гамула возглавлял "Ростов" и в разное время тренировал молодёжную команду клуба, а также занимал должность селекционера.