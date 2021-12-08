Умер бывший тренер "Даугавы" и "Динабурга" Игорь Гамула

"Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича", - говорится в сообщении "Ростова", с которым у большинства болельщиков ассоциировалось имя тренера.

Причины смерти не указываются.

"Ну как так-то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть! Василич, нам тебя будет очень не хватать… Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память", - написал в Instagram главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Игорь Гамула был известен как экспрессивный и эмоциональный человек, что нередко отражалось на его выступлениях перед журналистами на послематчевых пресс-конференциях.

Гамула в качестве игрока выступал за луганскую "Зарю", ростовский СКА, с которым выиграл Кубок СССР, "Ростсельмаш" (ныне - "Ростов"), волгодонский "Атоммаш" и херсонский "Кристалл".