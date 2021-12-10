Фото ⟩ Убираем ненужное и украшаем дом к новому году с заботой о природе

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Однако сломанные, совсем потертые или слишком разномастные елочные игрушки и украшения делают этот процесс не таким радостным. Дизайнер IKEA делится идеями, как организовать украшение и обновить игрушки собственными руками.

"Любимые игрушки хранят в себе множество приятных праздничных воспоминаний, и мы с любовью их храним долгие годы. Если же что-то из игрушек сломается или разобьется, стоит проводить ревизию, чтобы подумать об обновлении запасов. Между прочим, поделки своими руками стали очень популярна сейчас, в нашем ассортименте есть много новогодних игрушек с экологичным подходом - из переработанных материалов, например соломы, бумаги или сухих растений. Можно набрать шишек и веточек в лесу, а позже устроить вечер поделок и обновить или сделать совсем новую новогоднюю игрушку", - говорит дизайнер интерьера Иева Бука.

ФОТО: Пресс-фото

Перед праздниками необходимо провести ревизию

Стоит достать все украшения, осмотреть и рассортировать их: что оставлять, что отдать, что можно починить, а что к сожалению придётся выкинуть. Это стоит сделать перед праздниками, чтобы у вас было время их пожертвовать и возможно кого-то в этом году они порадуют.

ФОТО: Пресс-фото

Не стоит забывать о безопасности и энергоэффективности - проверьте провода у гирлянд, все ли хорошо закреплено и работает, а может настало время приобрести LED гирлянду с меньшим потреблением электричества.

На праздниках совместные мастерские

Почти каждый 10 респондент в Латвии хотел бы использовать игрушки ручной работы, более экологичные варианты. Немного творческого подхода и вы можете создать украшения из природных материалов, дизайнер делится идеей: "У нас очень креативные и находчивые люди, когда нужно что-то починить или создать. А если объединить это с посиделками - мы можем создать новые украшения своими руками и весело провести время. Создать рождественские венки, перекрасить старые новогодние шары, подписывать открытки, сделать пряничный домик или сладости и все это своими руками".

ФОТО: Пресс-фото

Для всех будет приятно, если вы добавите что-то личное, например открытку своими руками для каждого из гостей, или именную табличку, или сделать печенье с именем каждого из гостей.

После праздников убираем украшения и организуем хранения

В праздники посмотрите на все свои новогодние игрушки и подумайте, как их удобнее хранить до следующих праздников. В коробках можно хранить бьющиеся шары, для защиты можно положить полотенца или отрезы ткани. Для того, чтобы не пришлось распутывать провода гирлянд, их стоит аккуратно обернуть вокруг картонки, втулки или вешалки.

ФОТО: Пресс-фото

Ещё одним отличным решением для хранения елочных украшений может быть вакуумный мешок, туда можно сложить праздничный текстиль - пледы, подушки, скатерти, а для небольших аксессуаров подойдут закрывающиеся мешки, куда можно разложить украшения по цветам.