Вылет "Барселоны" и "Зенит", который лишил "Челси" первого места в группе

Группа Е

Бавария - Барселона 3:0

Бенфика - Динамо Киев 2:0

"Барселона" на выезде потерпела поражение от "Баварии" и вылетела из Лиги чемпионов впервые за 21 год. В сезоне-2000/01 сине-гранатовые заняли третье место в группе, пропустив вперёд "Милан" и "Лидс".

Голами в составе мюнхенцев отметились Томас Мюллер, Лерой Зане и Джамал Мусиала. В параллельном матче "Бенфика" на своём поле обыграла киевское "Динамо" благодаря голам Романа Яремчука и Мораеса Жилберто.

Томас Мюллер забил свой восьмой гол "Барселоне" в #ЛигаЧемпионов ⚽️ pic.twitter.com/Mv87WnEKVO — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021

После шести туров "Бавария" с 18 очками вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе, а "Бенфика" (8 очков) - со второго. "Барселона" набрала 7 очков и выступит в Лиге Европы, а для киевлян (1 очко) еврокубки завершились.

Группа F

Аталанта - Вильярреал (матч не состоялся)

Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с аутсайдером группы "Янг Бойз". Счёт в матче открыл нападающий хозяев Мэйсон Гриндвуд. Сравнял счёт в матче полузащитник Фабиан Ридер, который воспользовался грубейшей ошибкой Донни Ван де Бека в штрафной.

"Манчестер Юнайтед" с первого места в группе "F" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 11 очков, а "Янг Бойз" завершил выступление в Лиге чемпионов на последнем месте в группе (5 очков). Судьба второго места решится в матче "Аталанты" и "Вильярреала", который состоится 9 декабря. Игра была перенесена на день из-за сильного снегопада.

ОФИЦИАЛЬНО: Матч "Аталанта" - "Вильяреал" перенесен из-за тяжелых погодных условий. О новой дате и времени проведения встречи будет сообщено позже.#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/tfJSAfK9ru — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021

Группа G

Зальцбург - Севилья 1:0

Вольфсбург - Лилль 1:3

"Зальцбург" у себя дома одержал минимальную победу над испанской "Севильей" благодаря голу Ноа Окафора после результативного паса Карима Адейеми. В другом матче группы "G" французский "Лилль" на выезде обыграл "Вольфсбург". Голами в составе победителей отметились Бурак Йылмаз, Джонатан Дэвид и Анхель Гомес. Гол престижа забил Ренато Штеффен.

Первое место в турнирной таблице группы "G" занял "Лилль" (11 очков). На втором месте расположился клуб из Зальцбурга (10 очков). Путёвку в Лигу Европы получила "Севилья" (6 очков), а "Вольфсбург" (5 очков) замкнул таблицу.

🇦🇹 "Зальцбург" впервые сыграет в плей-офф #ЛигаЧемпионов 👏



До какой стадии дойдет клуб из Австрии? 🤔 pic.twitter.com/1lW105jCfJ — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021

Группа H

Ювентус - Мальмё 1:0

Зенит - Челси 3:3

Матчи в группе "H" практически не имели никакого турнирного значения. Ещё перед шестым туром было ясно, что "Зенит" весной продолжит выступления в Лиге Европы, "Мальмё" останется на последнем месте в группе, а "Ювентус" и "Челси" выйдут в плей-офф.

В заключительном игровом туре туринцы у себя дома одержали ожидаемую победу над "Мальмё" благодаря единственному голу Мойзе Кина, а "Зенит" сыграл вничью с "Челси", который привёз в Санкт-Петербург второй состав.

Счёт уже на 2-й минуте матча открыл Тимо Вернер, но затем "Зенит" в течение трёх минут дважды забил в ворота Кепы Аррисабалаги. Сначала на 38-й минуте отличился Клаудиньо, а на 41-й минуте Сердар Азмун вывел хозяев вперёд. Во втором тайме по разу в составе "Челси" отличились Тимо Вернер и Ромелу Лукаку, но в конце встречи Магомед Оздоев спас "Зенит" от поражения.

🇮🇷 Иранские бомбардиры в #ЛигаЧемпионов:



⚽️6⃣ Сердар Азмун

⚽️3⃣ Али Даеи

⚽️3⃣ Мехди Тареми

⚽️2⃣ Мехди Махдавикия

⚽️1⃣ Али Карими pic.twitter.com/S6GrZ4wsaN — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021

Таким образом, санкт-петербургский клуб завершил выступления в Лиге чемпионов с 5 очками, "Мальмё" (1 очко) остался на последней строчке, а "Ювентус" (15 очков) и "Челси" (13 очков) вышли в плей-офф с первого и второго места.