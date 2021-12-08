"Динамо" потерпело четвёртое поражение подряд, уступив дома "Амуру"
В среду, 8 декабря, рижское "Динамо" у себя дома потерпело поражение от хабаровского "Амура" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В среду, 8 декабря, рижское "Динамо" у себя дома потерпело поражение от хабаровского "Амура" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей.
На 19-й минуте Владимир Галузин вывел хабаровчан вперёд, а за 6 минут до финальной сирены Владимир Бутузов увеличил преимущество "Амура". Хозяева ответили единственной шайбой Ере Карьялайнен с передачи Рудольфа Червены на 59-й минуте.
Отметим, что "Амур" одержал четвёртую победу подряд, а рижане проиграли восьмой матч из последних девяти. В данный момент латвийская команда с 29 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Далее рижан ожидает ещё три домашних матча - против "Витязя" (10.12), "Торпедо" (12.10) и минского "Динамо" (20.12).