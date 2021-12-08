Ср, 8.12.2021
В ведении Clean R всего лишь около 5% тротуаров в трех предместьях Риги. Называть нас главным виновником сложной ситуации в городе не совсем корректно Гунтарс Левицс, глава правления Clean R
Гунтарс Левицс, глава правления Clean R

Видео ⟩ Конец эпохи Меркель: новым канцлером Германии стал Олаф Шольц

Olafs Šolcs ФОТО: AFP/SCANPIX

Немецкий бундестаг сегодня, 8 декабря, избрал новым канцлером лидера социал-демократов (SPD) Олафа Шольца, который сменит на этом посту бывшую у власти на протяжении 16 лет Ангелу Меркель.

В ходе тайного голосования в парламенте из 736 мест Шольц получил голоса 395 из 707 проголосовавших депутатов. Для его избрания требовалось 369 голосов.

После голосования в Бундестаге Шольц отправился к президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, где в ходе короткой церемонии был официально назначен девятым канцлером Германии.

63-летний Шольц возглавит SPD, коалиционное правительство Зеленых и Свободно-либеральной демократической партии (FDP).

Альянс трех партий в Германии называется светофорной коалицией из-за традиционных символических цветов партии.

В новом правительстве Германии у SPD будет семь министров, пять "зеленых" и четыре члена FDP. Количество мужчин и женщин в правительстве будет почти равным.

Ранее Шольц объявил, что новое правительство начнет работу незамедлительно, заявив, что для борьбы с пандемией потребуются все силы новой коалиции.

Галерея: Олаф Шольц становится канцлером


НАВЕРХ
Back