Видео ⟩ Конец эпохи Меркель: новым канцлером Германии стал Олаф Шольц

WATCH: The moment Germany's new chancellor, Olaf Scholz, is elected in parliament.



Scholz will lead a three-party coalition of the Social Democrats (SPD), the Greens, and the Free Democratic Party (FDP). pic.twitter.com/qbzqVON0nQ — DW News (@dwnews) December 8, 2021

В ходе тайного голосования в парламенте из 736 мест Шольц получил голоса 395 из 707 проголосовавших депутатов. Для его избрания требовалось 369 голосов.

После голосования в Бундестаге Шольц отправился к президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, где в ходе короткой церемонии был официально назначен девятым канцлером Германии.

63-летний Шольц возглавит SPD, коалиционное правительство Зеленых и Свободно-либеральной демократической партии (FDP).

Альянс трех партий в Германии называется светофорной коалицией из-за традиционных символических цветов партии.

В новом правительстве Германии у SPD будет семь министров, пять "зеленых" и четыре члена FDP. Количество мужчин и женщин в правительстве будет почти равным.

Ранее Шольц объявил, что новое правительство начнет работу незамедлительно, заявив, что для борьбы с пандемией потребуются все силы новой коалиции.