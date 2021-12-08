Видео ⟩ Конец эпохи Меркель: новым канцлером Германии стал Олаф Шольц

В ходе тайного голосования в парламенте из 736 мест Шольц получил голоса 395 из 707 проголосовавших депутатов. Для его избрания требовалось 369 голосов.
После голосования в Бундестаге Шольц отправился к президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, где в ходе короткой церемонии был официально назначен девятым канцлером Германии.
63-летний Шольц возглавит SPD, коалиционное правительство Зеленых и Свободно-либеральной демократической партии (FDP).
Альянс трех партий в Германии называется светофорной коалицией из-за традиционных символических цветов партии.
В новом правительстве Германии у SPD будет семь министров, пять "зеленых" и четыре члена FDP. Количество мужчин и женщин в правительстве будет почти равным.
Ранее Шольц объявил, что новое правительство начнет работу незамедлительно, заявив, что для борьбы с пандемией потребуются все силы новой коалиции.
Галерея: Олаф Шольц становится канцлером