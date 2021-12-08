Ср, 8.12.2021
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Вакцина Pfizer защищает от омикрона после получения трех доз

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns / LETA

Вакцина Pfizer/BioNTech против Covid-19 все еще эффективна от нового омикрон-штамма коронавируса, после получения трех доз, в среду, 8 декабря, сообщила компания BioNTech.

В исследовании лабораторий Pfizer и BioNTech сделан вывод, что вакцина все еще эффективна против Covid-19, в том числе - омикрон-штамма, если получены три дозы вакцины. Однако двух доз может быть недостаточно. 

В исследовании сказано, что

"третья доза обеспечивает похожий уровень нейтрализующих антител против омикрон-штамма, на тот, который был после двух доз" в случае других вариантов коронавируса.

Вакцина именно против омикрона, над которой сейчас работает BioNTech, будет доступна в марте, сообщила лаборатория.

"Две дозы вакцины и сейчас могут защитить от тяжелой болезни, которую вызывает омикрон, но данные свидетельствуют, что защита улучшается от третьей дозы вакцины", - сообщил руководитель Pfizer Альберт Бурла.


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