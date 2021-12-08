Ср, 8.12.2021
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Янис Борданс, министр юстиции

SPKC сообщает о пяти возможных случаях омикрона в Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За время до 8 декабря Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) получил информацию о пяти образцах, в которых констатированы мутации, которые соответствуют омикрон-штамму коронавируса, сообщает SPKC в Twitter.

Окончательное подтверждение вынесет Национальная референтная лаборатория.

Во всех случаях SPKC уже организовал необходимые эпидемиологические мероприятия, в том числе - установил контактных лиц и рекомендовал строго соблюдать домашний карантин.

Все пять человек вернулись из других стран - двое из Швеции, двое из Норвегии, один из Великобритании и сделали тесты в аэропорту. Один инфицированный в возрасте от 20-29 лет, трое в группе от 30-39, один в группе 40-49, все были полностью вакцинированы. 

SPKC просит жителей, которые возвращаются в Латвию из путешествий или рабочих поездок, сделать оплаченный государством тест в аэропорту, таким образом защитив себя и других людей.


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