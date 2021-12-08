SPKC сообщает о пяти возможных случаях омикрона в Латвии

Все пять человек вернулись из других стран - двое из Швеции, двое из Норвегии, один из Великобритании и сделали тесты в аэропорту. Один инфицированный в возрасте от 20-29 лет, трое в группе от 30-39, один в группе 40-49, все были полностью вакцинированы.