SPKC сообщает о пяти возможных случаях омикрона в Латвии

Окончательное подтверждение вынесет Национальная референтная лаборатория.
Во всех случаях SPKC уже организовал необходимые эпидемиологические мероприятия, в том числе - установил контактных лиц и рекомендовал строго соблюдать домашний карантин.
Все пять человек вернулись из других стран - двое из Швеции, двое из Норвегии, один из Великобритании и сделали тесты в аэропорту. Один инфицированный в возрасте от 20-29 лет, трое в группе от 30-39, один в группе 40-49, все были полностью вакцинированы.
SPKC просит жителей, которые возвращаются в Латвию из путешествий или рабочих поездок, сделать оплаченный государством тест в аэропорту, таким образом защитив себя и других людей.