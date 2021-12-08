8 декабря в одном абзаце ⟩ Омикрон в аэропорту, выдача депутата, увольнение 600 педагогов
Коронавирус, снег и политика - рассказываем обо всем по порядку.
Коронавирус, снег и политика - рассказываем обо всем по порядку.
События дня в одном абзаце
В аэропорту "Рига", возможно, зарегистрировали омикрон - медики ждут подтверждения от Национальной референтной лаборатории. Но и прошлые варианты коронавируса тяжело повлияли на Латвию - десятки тысяч могут остаться вне рынка труда из-за отсутствия сертификата о вакцинации, без которого нельзя будет даже иметь статус безработного. Правительство планирует снабдить школы новыми респираторами типа FFP2. Их не придется использовать тем 600 педагогам без сертификата, которые с 15 ноября уже уволились из школ. В конце недели зима ослабнет. Возможно, это сведет на нет происшествия с прицепленными к автомобилю санками - очередной случай произошел в Елгаве, без жертв. Но из-за скользкого покрытия происходят и другие аварии - около Саулкрасты с дороги съехал лесовоз. Другим противником латвийцев в этом году являются цены на коммунальные услуги. Музей Рижского гетто сообщает, что не может оплатить счета за газ, а многодетная семья получила счет на электричество вдвое больше ожидаемого. В Сейме идет борьба со шпионажем - обвиняемого по этому делу депутата "Согласия" сегодня выдали для уголовного преследования. Олаф Шольц стал канцлером Германии, сменив Ангелу Меркель и завершив целую эпоху немецкой политики.
Все обсуждают
Снег обсуждают повсюду - в такси, на кухне, на работе, в Рижской думе. И нередко делаются следующие выводы - всех уволить, все переделать. Но действительно ли простые решения сложных проблем помогут нам в последующих годах (и в оставшееся время этой зимы) не быть настолько неподготовленными к не столь непредсказуемому ежегодному снегу?
Чем себя порадовать?
Андрей уже посмотрел "Дом Гуччи" - картину об одном из известнейших брендов мира моды - и поделился своими впечатлениями о фильме. Советуем ознакомится с его наблюдениями и вам!
Фото дня: Зима в Оймяконе
Многие со школы помнят, что самое холодное место на свете, где живут люди - Оймякон. Интересно, если приехать оттуда в Латвию, будет казаться, что на улице жара?