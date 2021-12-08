8 декабря в одном абзаце ⟩ Омикрон в аэропорту, выдача депутата, увольнение 600 педагогов

Снег обсуждают повсюду - в такси, на кухне, на работе, в Рижской думе. И нередко делаются следующие выводы - всех уволить, все переделать. Но действительно ли простые решения сложных проблем помогут нам в последующих годах (и в оставшееся время этой зимы) не быть настолько неподготовленными к не столь непредсказуемому ежегодному снегу?