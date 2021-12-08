Ср, 8.12.2021
Работа идет, но хотелось бы, чтобы она шла быстрее. Мы посмотрим, расторгнем ли мы договор с Clean R, я не исключаю такой возможности Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы
Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

Видео ⟩ ДТП на перекрестке Бривибас и Матиса: такси пробило ограждение

Иллюстративное фото ФОТО: TVNET

Вечером в среду, 8 декабря, в результате столкновения с другим автомобилем на перекрестке улиц Матиса и Бривибас такси врезалось в ограждения, сообщает Госполиция.

В столкновении пострадали автомобили Renault и Volkswagen. Вызов был получен полицией в 18:55. Пострадавших нет.

Видео: Столкновение на перекрестке улиц Матиса и Бривибас

Госполиция напоминает и призывает водителей следить за погодными обстоятельствами, выбирать соответствующую скорость и держать дистанцию, так как дороги могут быть покрыты льдом.


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