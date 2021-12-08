Видео ⟩ ДТП на перекрестке Бривибас и Матиса: такси пробило ограждение

В столкновении пострадали автомобили Renault и Volkswagen. Вызов был получен полицией в 18:55. Пострадавших нет.

Госполиция напоминает и призывает водителей следить за погодными обстоятельствами, выбирать соответствующую скорость и держать дистанцию, так как дороги могут быть покрыты льдом.