Видео ⟩ ДТП на перекрестке Бривибас и Матиса: такси пробило ограждение
Вечером в среду, 8 декабря, в результате столкновения с другим автомобилем на перекрестке улиц Матиса и Бривибас такси врезалось в ограждения, сообщает Госполиция.
Вечером в среду, 8 декабря, в результате столкновения с другим автомобилем на перекрестке улиц Матиса и Бривибас такси врезалось в ограждения, сообщает Госполиция.
В столкновении пострадали автомобили Renault и Volkswagen. Вызов был получен полицией в 18:55. Пострадавших нет.
Видео: Столкновение на перекрестке улиц Матиса и Бривибас
Госполиция напоминает и призывает водителей следить за погодными обстоятельствами, выбирать соответствующую скорость и держать дистанцию, так как дороги могут быть покрыты льдом.