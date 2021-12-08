Из Риги вывезено более 10 тысяч кубометров снега
Из Риги вывезено более 10 тысяч кубометров снега, сообщили в управлении по связям Рижской думы.
Из Риги вывезено более 10 тысяч кубометров снега, сообщили в управлении по связям Рижской думы.
Всего вывезено примерно 988 прицепов снегоуборочных машин. Снегоуборочные машины проехали 12000 км, расчищая и посыпая противоскользящими материалами улицы и мосты Риги. Из-за смены погоды улицы стали скользкими, и их посыпают смесью песка и соли.
В настоящее время дорожные службы расширяют проезжие части в местах, где сугробы мешают движению общественного транспорта.
Галерея: Снег в Риге
Уборке маленьких улиц в некоторых микрорайонах помешали припаркованные жителями автомобили, сообщили в думе. Скоро на этих улицах появятся дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей и предупреждающие об их эвакуации. Муниципалитет рекомендует водителям отнестись с пониманием к ограничениям.
Уборку улиц, мостов, велосипедных дорожек и остановок в Риге осуществляет общество компаний Daugavas labā krasta uzturētājs и общество Daugavas kreisā krasta uzturētājs, в которых объединились несколько предприятий: AS Ceļu pārvalde, SIA Roadeks, SIA Rīgas tilti и SIA City eco-service.