Видео ⟩ В пожаре в Агенскалнсе погибла пенсионерка

Рано утром около пяти часов на улице Капселю горели квартиры в доме на втором этаже. Пожар мог распространиться на другие дома, а также людям угрожало удушье от дыма.

Одна из обитателей дома рассказывает, что всех жителей призвали одеться и выйти из своих квартир.

"Все соседи стояли на улице несколько часов, потом приехал автобус, в котором можно было посидеть, согреться.

Среди жильцов на улице не досчитались пенсионерки - 79-летней женщины, которая жила в горевшей квартире. Позже спасатели обнаружили в квартире ее останки.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Айварс Церс рассказал, что до прибытия пожарных трое людей уже эвакуировалось, а еще пятерым помогли спасатели. К несчастью, пенсионерку спасти не удалось.

По словам соседей, в квартире были установлены детекторы дыма, а женщина не курила в постели - делала это на кухне.

"Соседка была пожилой, слепой на один глаз. Похоже, она на ночь затопила печь. Ее печь была в плохом состоянии, нечищеная. У нее были брикеты для отопления, и они, скорее всего, упали",

- комментирует житель дома Евгений.

Официальных заявлений о том, что вызвало пожар, пока что нет.