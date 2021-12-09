В Плявниеках две женщины не поделили перекресток и устроили серьезное ДТП

Евгения, водитель Opel: "У девочки, слава богу, все в порядке, у меня тоже пострадала преимущественно машина. У меня все в порядке. Я помню, что бывала в куда более плохом состоянии, попадала в гораздо более серьезную аварию, поэтому у меня самой не было настолько большой тревоги, мне больше было страшно за вторую девушку, так как было видно, что это ее первая авария".

После тяжелого столкновения возникли дискуссии по поводу того, кто из водителей ехал на красный свет светофора. Водитель BMW на камеру разговаривать не пожелала, тогда как водитель Opel допустила возможность, что совершила маневр поворота в последний момент. Она выехала на перекресток, когда загорелся желтый сигнал светофора, хотела завершить маневр, как вдруг ее автомобиль получил сильный удар в бок.

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"Сейчас мне кажется, что лучше бы было остановиться и подождать, но и вторая водитель могла постоять. Мне особо не ясно, кто из нас теперь виновен", - отметила Евгения.

На место происшествия прибыли близкие женщин, которые почувствовали облегчение, что в аварии пострадали лишь машины. И Евгения указывает, что ДТП могло завершиться куда хуже и оно в очередной раз показывает, что, сидя за рулем машины, рисковать нельзя.