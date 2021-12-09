Профессор ЛУ Аустерс: Людям стоит немножко бояться заражения Covid-19

Гости дискуссии разговаривали о том, что произойдет в третий месяц режима чрезвычайной ситуации до 11 января и после него.

Профессор ЛУ Аустерс, говоря о решениях политиков, отметил, что не всегда политикам стоит думать об оценке общества в конкретный момент, важнее, что общество будет думать о нас через полгода.

"Принимаемые в данный момент решения касаются не только этого момента", - отметил Ивар Аустерс.

В свою очередь профессор Рижского университета Страдиня, главный специалист RAKUS в инфектологии Людмила Виксна говорила о вакцинации и невакцинированных пациентах. "Действительно, среди госпитализированных пациентов по-прежнему в убедительном большинстве - невакцинированные пациенты", - отметила она.

Рассказала она и о частом явлении побочных заболеваний. "Среди госпитализированных большая часть - люди с побочными заболеваниями. Не знаю ни одной другой страны, где в этом плане был бы настолько неблагоприятный фон", - отметила Людмила Виксна.

Она отметила, что есть такие сферы, где обязательная вакцинация необходима - это медицина и образование.

"У всех остальных есть выбор, у нас демократия, но она может стать насильственной. Согласны ли политики, что так можно сказать?", - задалась вопросом Виксна.

В ходе дискуссии также оценили различные решения правительства и то, не были ли они преувеличены. По словам депутата Сейма Арвила Ашераденса, нам нужно было стабилизировать ситуацию и способствовать вакцинации.

"Сейчас мы достигли средних показателей по Европе. У нас сейчас нет информации, каков новый штамм вируса. Мы не знаем, как это повлияет на ситуацию", - отметил Ашераденс.

В свою очередь министр юстиции Янис Борданс выразил мнение по поводу того, какие группы жителей какие ограничения соблюдают.

"В Латвии были самые жесткие ограничения для школьников. Правительство устроило геноцид по отношению к школьникам!

Теперь же дети в школе, общую картину это не испортило", - указал Янис Борданс.

Однако, говоря о нынешних ограничениях, свое мнение выразил и председатель правления LRTK Янис Эндзиньш. Он отметил - если правительству важно, чтобы люди не толпились, важно, чтобы по возможности в нескольких местах и на протяжении длительного периода времени человек мог сходить и что-то приобрести.