Не отказывались даже от 2 евро: как таможенники брали взятки в Терехово

Таможенники поступали творчески, пряча полученные деньги, в среду, 8 декабря, на пресс-конференции рассказал прокурор Каспар Андрюшкин.

"Таможенники получали взятки от водителей, пересекавших пункт таможенного контроля "Терехово". Случаи - почему, за что [получена взятка] - самые разные. В принципе, это было традицией. Таможенники иногда и не просили [взятку]. Преимущественно передача денег происходила так, что из машины водитель давал взятку должностному лицу таможни. Должностное лицо скрывало ее у себя, работая в конкретный момент.

Использовалась и служебная униформа, деньги прятали под погоны", - отметил Андрюшкин.

Взятки таможенники получали в банкнотах различного номинала - от 5 до 100 евро. Кроме того, в виде взятки принимались хотя бы два евро, например, чтобы меньше контролировать грузовик или пропустить его быстрее.

Также деньги прятали в служебных фонариках, а также специально пришитых карманах.

Когда должностное лицо забирало деньги, оно направлялось в административное здание, где в шкафчике мужской раздевалки прятало полученную взятку. Деньги брали в две смены. Каждая прятала их в своем шкафу. Зафиксированные видеоматериалы прокуратура показала СМИ.

"Со стороны это выглядело так: шкаф даже не мог все деньги вместить. У этих действий можно отметить бесстрашие, жестокость и систематичность", - рассказал прокурор.

Важно снизить сократить толерантность общества по отношению к таким нарушениям, указал директор управления внутренней безопасности СГД Айгар Прусакс.

"Мы задерживаем не только получателей взяток. Мы сейчас задерживаем и тех, кто дает. Задерживая лишь одно звено цепочки, мы быстро в сторону прогресса не продвинемся. Сейчас довольно много взяточников задерживают на границе. Появилась и инициатива со стороны должностных лиц таможни, они сообщают о случаях коррупции. Но, конечно, нам еще очень много предстоит сделать," - отметил он.

Прокуратура передала четыре уголовных дела против 20 должностных лиц Суду по экономическим делам.