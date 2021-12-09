Выявлено 793 новых случая Covid-19, скончались 24 человека

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

пять человек в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

13 человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

21 умерший за последний день не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, а трое были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 445 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 348 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до 521,7 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 6,8%. Было сделано 11 714 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 260 008 человек.

Госпитализации

За истекшие сутки в Латвии были госпитализированы 49 новых пациентов с коронавирусом, 84 человека из больниц выписаны, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

Количество госпитализированных за сутки сократилось на 7,6% до 583 человек. Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о смерти 24 больных с коронавирусом.

У 473 находящихся в больницах пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, а 110 человек, или 18,87%, переносят болезнь тяжело.

Всего за период с начала пандемии в Латвии из больниц выписано 22 588 пациентов с Covid-19.

Вакцинация

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), более половины людей, привитых от Covid-19 за последние сутки, получили бустерную вакцину.

После резкого увеличения охвата вакцинацией во второй половине октября, когда в ряде профессий была введена обязательная вакцинация, теперь доля вакцинированного населения растет значительно медленнее из-за значительного снижения интереса к первичной вакцинации. В то же время охват бустерной вакцинацией растет быстрее из-за более широкой ее доступности.

Также уменьшается число людей, выбравших вакцину Janssen (Johnson& Johnson) - если на неделе с 11 по 17 октября ее получили более 27 000 человек, то на прошлой неделе менее 4 000. Иммунологи настоятельно рекомендуют этим людям ревакцинироваться.

За прошедшие сутки в Латвии первую прививку получили 910 человек, вторую - 2653 человека, 346 человек привиты Janssen, а бустерную вакцину получили около 6000 человек. Всего в среду было вакцинировано 9811 человек.

До сих пор в Латвии полный курс вакцинации прошли 1,219 млн человек, что составляет 64,77% населения страны.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1643 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 17 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходит лечение 1271 пациент с Covid-19 - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 125 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 846,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней выросла и составила 12,2%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 486 тыс. человек, скончались от нее 6,9 тысячи.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализировали 6366 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 554 теста. 350 человек с позитивным результатом не вакцинированы, а у 204 завершен курс вакцинации.

По состоянию на утро четверга госпитализированы 246 пациентов с коронавирусом, за сутки скончались два человека.

183 пациентам госпитализация требуется из-за тяжелой формы Covid-19, из них 146 человек (80%) не вакцинированы, а у 37 человек (20%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 41 новую историю болезни.

Скончались два невакцинированных человека с коронавирусом: женщины в возрасте 79 и 84 лет.