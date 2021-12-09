Газета - о вакцинации в специальных контейнерах: мороз и вопрос защиты личных данных

Однако, по сравнению с другими возрастными группами, гораздо меньше привитых среди пожилых людей старше 70 лет. В числе прочих пройти вакцинацию предлагает Veselības centru apvienība (VCA). В газету поступило несколько вопросов от читателей по поводу вакцинации в специальных контейнерах - о соответствии этого процесса погоде, графику и принципам защиты личных данных.

Diena наблюдала ситуацию, в которой оказался человек, выбравший пункт вакцинации в торговом центре Dole и записавшийся на прививку на сайте manavakcina.lv.

Вакцинация проводится не внутри магазина, а снаружи в специальном контейнере. В декабре на улице холодно, но нескольким людям приходится ждать снаружи, потому что расписание сдвинулось. На вакцинацию в числе прочих пришла школьница, но ей сказали, что должен присутствовать один из родителей. Пока девочка вызывала маму из машины, очередь ждала.

График очень плотный - общая процедура занимает всего три минуты. В тесном помещении одновременно находятся семь или восемь человек, некоторые из них стоят здесь, чтобы не находиться на улице.