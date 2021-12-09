Видео ⟩ Гузеева разоблачила невесту, и та сбежала прямо во время съемок

Напомним, ранее в программе принимали участие и невесты из Латвии - телеведущая Елена Грицук, блогер Яна Брук и дворник из Риги.
После того, как Лариса Гузеева вывела потенциальную невесту на чистую воду, она сбежала из студии.
Выражение ее лица изменилось, когда Лариса Гузеева спросила у нее, какое у девушки образование. Этот вопрос поставил Кристину в тупик. Она не смогла вспомнить название вуза, в котором училась. Когда "диетолог" поняла, что разговор пошел не так, как она задумала, то решила покинуть студию. Гузеевой Кристина заявила, что такие вопросы с ней не согласовывали, что это все шоу, а редакторов программы она попросила вырезать подрывающий ее авторитет момент.
Выпуск от 6 декабря появился на YouTube-канале "Давай поженимся!". Отрывок с разоблачением мгновенно попал в соцсети и стал вирусным. Меньше чем через сутки видео посмотрели больше трех миллионов раз.