Чт, 9.12.2021
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Ольга Бодрова
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Видео ⟩ Гузеева разоблачила невесту, и та сбежала прямо во время съемок

Лариса Гузеева ФОТО: Кадр из видео

На российском телевизионном шоу "Давай поженимся!" произошел очередной скандал. Невеста Кристина представилась совладелицей небольшой клиники из Тольятти. Кроме того, девушка заявила, что работает онлайн-диетологом и у нее высшее медицинское образование. Оказалось, что это не так!

Напомним, ранее в программе принимали участие и невесты из Латвии - телеведущая Елена Грицук, блогер Яна Брук и дворник из Риги.  

После того, как Лариса Гузеева вывела потенциальную невесту на чистую воду, она сбежала из студии.

Выражение ее лица изменилось, когда Лариса Гузеева спросила у нее, какое у девушки образование. Этот вопрос поставил Кристину в тупик. Она не смогла вспомнить название вуза, в котором училась. Когда "диетолог" поняла, что разговор пошел не так, как она задумала, то решила покинуть студию. Гузеевой Кристина заявила, что такие вопросы с ней не согласовывали, что это все шоу, а редакторов программы она попросила вырезать подрывающий ее авторитет момент.

Выпуск от 6 декабря появился на YouTube-канале "Давай поженимся!". Отрывок с разоблачением мгновенно попал в соцсети и стал вирусным. Меньше чем через сутки видео посмотрели больше трех миллионов раз.

@kolycka556 #давайпоженимся ♬ оригинальный звук - kolycka556


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