Видео ⟩ Гузеева разоблачила невесту, и та сбежала прямо во время съемок

Выражение ее лица изменилось, когда Лариса Гузеева спросила у нее, какое у девушки образование. Этот вопрос поставил Кристину в тупик. Она не смогла вспомнить название вуза, в котором училась. Когда "диетолог" поняла, что разговор пошел не так, как она задумала, то решила покинуть студию. Гузеевой Кристина заявила, что такие вопросы с ней не согласовывали, что это все шоу, а редакторов программы она попросила вырезать подрывающий ее авторитет момент.