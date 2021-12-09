Канада объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Канада будет бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине. Об этом в среду, 8 декабря, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Канада по-прежнему глубоко обеспокоена сообщениями о нарушениях прав человека в Китае. В результате мы не будем отправлять дипломатических представителей в Пекин на Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры", - написал он в своем Twitter. Страна при этом продолжит поддерживать спортсменов, которые выступят на Играх.